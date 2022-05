Après 59 ans de service, une populaire pataterie de quartier annonce sa fermeture

Les institutions montréalaises qui traversent l’épreuve du temps se font de plus en plus rares, et voilà qu’une pataterie populaire annonce sa fermeture après 59 ans de service.

C’est pour ses poutines, ses hot-dogs vapeur, ses sandwichs et ses incroyables hamburgers que la Pataterie Chez Philippe, sur la rue Atateken, dans l’arrondissement Ville-Marie, attirait les fidèles.

La Pataterie a annoncé sa fermeture dans une publication Facebook vendredi dernier. La section commentaire de la publication récolte les témoignages de clients peinés de perdre cette institution montréalaise. Plusieurs évoquent même des souvenirs d'enfance précieux.

«On dit que toutes bonnes choses ont une fin. Je post ici pour une dernière fois pour aviser notre fidèle clientèle qu’après 59 ans d'opération le resto fermera définitivement pour de bon le 13 mai prochain.» écrit le restaurant.

L’endroit a ouvert ses portes en 1962 en pleine Révolution tranquille. Au départ, les frites se vendaient à 0,10 $ ou à 0,25 $, les hot dogs vapeur étaient à 0,20 $ : «C’était 0,05 $ de plus qu’ailleurs, mais la saucisse était plus grosse!», écrit Philippe Hachez sur le site de la Pataterie. Le poisson pané et les frites coûtaient 0,45 $ et le Coke était 0,10 $.

Site Pataterie Chez Philippe

Dans les premières années, Philippe s’est trouvé un intérêt pour l’entrepreneuriat et a porté le projet de la Pataterie Chez Philippe pour en faire l’institution qu’on connaît aujourd’hui.

Site Pataterie Chez Philippe

«Au nom de mon père Philippe qui n'est plus là pour vous le dire et de toute l'équipe ,nous vous disons merci pour toutes ces années. Cela fut un plaisir de vous servir.» conclut la Pataterie Chez Philippe dans la publication.

Les fidèles auront jusqu’au 13 mai pour déguster poutines, hot chicken, hot-dogs vapeur et hamburgers.

«Il y aura une dernière modification à l'horaire pour les dernières semaines. Nous serons ouverts seulement mercredi, jeudi et vendredi de 11:00 a 19:00.» indique-t-on sur la publication Facebook.

Pataterie Chez Philippe

Jusqu’au 13 mai, les mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

1877, rue Atateken, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s