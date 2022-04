Cérémonie: Un tout nouveau festival brassicole s’amène au Bassin Peel en juin

Les amateurs de bières de microbrasserie seront heureux d’apprendre qu’un événement brassicole se tiendra en plein Bassin Peel au mois de juin prochain.

C’est la microbrasserie Messorem qui lance l’invitation, en partenariat avec Bière Garden.

Cérémonie présentera donc une formule «tout inclus» avec un accès illimité au menu de bière où il sera possible de découvrir des microbrasseries d’ici et d’ailleurs. Les microbrasseries participantes seront À l’Abordage (Sutton), Alpha (Québec), Auval (Val d’Espoir), Ayawan (Val-Morin), Bas-Canada (Gatineau), Beauregard (Montréal), Bellwoods (Toronto), Brewskey (Montréal), Dunham (Dunham), Emporium (Québec), Hopera (Jonquière), Isle de Garde (Montréal), Tête d’Allumette (Saint-André) et bien plus.

Aussi, une liste de commanditaires a été annoncée. Il y figure les noms de Yakima Chiefs Hop, l’agence Vitriol (importation privée de bières artisanales), les distributeurs du Vermont, VT Beer Shepherd et le studio floral Flori Flora.

Lors de l’événement, il y aura trois sessions de 450 personnes où vous pourrez profiter de la formule «tout inclus» et étancher votre soif. Les organisateurs tiennent toutefois à préciser qu’«illimité» signifie plutôt jusqu’à épuisement des stocks.

Vous pourrez donc choisir entre vendredi 10 juin de 18h à 22h30, samedi 11 juin de 12h à 16h30 et samedi 11 juin de 18h à 22h30 pour participer à l’événement en fonction des brasseries participantes:

Session 1 - Vendredi 10 juin, 18h-22h30

Session 2 - Samedi 11 juin de 12h à 16h30

Session 3 - Samedi 11 juin de 18h à 22h30

Les billets coûtent 125$. Le billet inclut l’accès au site, l’accès aux bières exclusives et un verre Cérémonie (aucun autre verre ne sera permis lors de l’événement).

En plus de profiter d’un emplacement de rêve, sur le bord de l’eau et face aux fameux Farine Five Roses, l’expérience Cérémonie sera complétée de musique, de jeux et de plusieurs petites surprises.

La nourriture et les marchandises ne sont pas incluses dans le prix du billet.

Les billets seront mis en vente à midi, le 2 mai prochain, et il y a fort à parier qu’ils vont vite s'envoler.

Messorem présente Cérémonie

Bassin Peel

10-11 juin 2022

