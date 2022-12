Les meilleurs restaurants où célébrer le jour de l’An

Enfilez vos plus belles paillettes et servez-vous un bon verre de bulles... L’heure est aux célébrations et quoi de mieux qu’un bon repas pour terminer l’année en beauté?

Plusieurs adresses de la métropole proposent des menus table d’hôte à déguster le 31 décembre en amoureux ou en gang.

Voici donc les meilleurs restaurants où célébrer la veille du jour de l’An.

Le restaurant de cuisine botanique propose un savoureux menu pour dire «adieux» à 2022 comme il se doit. On vous propose donc un menu de 5 services à 80$ plus une possibilité d’accord vin et cocktails à 40$. Les végétariens et les véganes seront certainement ravis de découvrir le menu alléchant composé de divers plats classiques du LOV. Réservez votre place rapidement!

5 services à 80$ plus une possibilité d’accord vin et cocktails à 40$

Le joli restaurant de cuisine française vous invite pour une soirée festive et savoureuse. Ici, vous aurez le choix entre deux services, un à 18h et un second à 21h. Le premier vous propose une table d’hôte de 4 plats savoureux et le deuxième sera composé de 6 plats. Un DJ sera sur place pour vous faire danser toute la soirée et un bar open sera proposé à ceux qui le désirent entre 23h et 1h. Ça promet!

18h: 110$ par personne 4 services

21h: 175$ par personne 6 services

Le tout nouveau restaurant de cuisine asiatique propose de vous accueillir pour une soirée savoureuse et pleine de surprises. On débute le tout avec un menu dégustation inédit de 7 services où vous aurez l’occasion de manger des plats plus savoureux les uns que les autres.

Découvrez le menu complet ici.

Menu dégustation 7 services 89$

2 services 18h et 21h

Les amateurs de cuisine péruvienne seront certainement nombreux à se donner rendez-vous au joli restaurant Barranco. Pour la veille du jour de l’An, l’établissement propose une table d’hôte à 75$ par personne. Pour cette somme, vous recevrez un verre de bulles, un menu 4 services composés de plats inédits en plus de pouvoir profiter d’un spectacle de danse et percussion (qui se déroulera durant les services de 17h et 19h30).

Table d’hôte trois services pour 75$ par personne

3 services – 17h, 19h30 et 22h

Le menu proposé par le Mignon Steak est à 100$ par personne. Vous obtiendrez un verre de bulles, des huîtres, des amuse-bouche, une entrée de soupe ou de salade, une assiette de steak frite (avec option végé) et un dessert.

100$ par personne

Le Santos situé dans le Vieux-Montréal propose un menu à 125$ par personne. Intitulée «Cirko Loko», la soirée s’annonce particulièrement festive. On peut s’attendre à un repas trois services offerts dès 20h. Ceux qui voudraient commencer les festivités plus tôt pourront participer au bar «open» de 18h à 20h pour 100$ par personne.

125$ par personne + option de bar «open» de 18h à 20h pour 100$ par personne

Le charmant restaurant «apportez votre vin» accueillera les gourmands pour un menu 6 services à 76$ (plus taxes et services). Pour cette somme, les convives auront entre autres droit à une entrée de sashimi de sériole ou un tataki de cerf, une seconde entrée de ris de veau ou de raviole de crabe, un plat principal avec un choix de carré d’agneau, une ballotine de pintade ou encore une assiette de flétan et plus encore.

Apportez votre vin

76$ + taxes et service par personne

6 services

Si vous souhaitez débuter la nouvelle année avec une nappe blanche, une ambiance chaleureuse et chic, alors c’est à la Maison Boulud que vous devez vous rendre. Le célèbre restaurant du chef Daniel Boulud propose deux menus pour le 31 décembre. Le premier se déroulera à 18 heures et sera composé de 4 services au coût de 169$ par personne alors que le second aura lieu à 21h et sera composé de 6 services au coût de 420$ par personne.

Découvrez le menu complet ici

18h: 169$ pour un menu 4 services

21h: 420$ par personne pour un menu 6 services

Le joli restaurant situé dans l’hôtel Le Germain Montréal propose un menu alléchant pour souligner la veille du jour de l’An. Vous aurez le choix entre deux formules; soit un menu 4 services dès 17h ou un menu de 7 services dès 20h. On vous promet un repas gastronomique et savoureux où la cuisine française y est festive et distinguée.

Découvrez le menu 4 services ici pour 80$ par personne

Découvrez le menu 7 services ici pour 150$ par personne

