Un duplex centenaire à couper le souffle à vendre pour 1 875 000$ sur le Plateau Mont-Royal

Ce fabuleux duplex à vendre sur le Plateau Mont-Royal impressionne avec son design unique et son espace de vie chaleureux.

Courtoisie Via Capitale

Construit en 1875, le bâtiment abrite deux logements, un 8 et demi ainsi qu’un 6 et demi.

Courtoisie Via Capitale

Le rez-de-chaussée offre un espace de vie ouvert, avec des plafonds de 12,3 pieds et une cuisine contemporaine. On y retrouve beaucoup de rangement et un bel îlot. On s’y sent bien instantanément.

Courtoisie Via Capitale

À l’étage, on retrouve un bel appartement à aire ouverte, avec une terrasse privée de 400 pieds carrés.

Courtoisie Via Capitale

Un coin lounge a été aménagé afin de relaxer.

Courtoisie Via Capitale

La propriété à l’architecture unique est tout simplement fabuleuse. Il sera donc assez facile pour les prochains propriétaires de trouver des locataires. D’ailleurs, un revenu de 78 600$ par année peut être possible.

Courtoisie Via Capitale

C’est Samia Ouertani et Eliess Khoury de Via Capitale qui s’occupent de la vente de cette magnifique propriété, affichée au coût de 1 875 000$. Tous les détails ici.

Découvrez d'autres propriétés à vendre:

s