Une impressionnante maison mid-century avec un plafond en bois à couper le souffle à Saint-Lambert à vendre pour 899 000$

Au premier regard, cette maison à l’architecture unique intrigue. Ayant été construite en 1956, elle propose un design mid-century qui plaira aux plus grands connaisseurs.

Courtoisie Royal LePage

À l’intérieur, une large entrée de céramique et de bois accueille d’abord les convives. On y trouve une première chambre qui peut servir de bureau à domicile.

Courtoisie Royal LePage

Au palier suivant se trouve le magnifique salon avec son foyer et son impressionnant plafond de bois. La pièce est à la fois chaleureuse et magnifique. Les amoureux du style mid-century en auront certainement le souffle coupé. On accède à la terrasse par cette pièce.

Courtoisie Royal LePage

La présence de bois continue également dans la salle à manger et la cuisine, qui sont liées au salon. Ces pièces conviviales proposent un design unique.

Courtoisie Royal LePage

Les trois chambres supplémentaires se trouvent au palier suivant.

La maison possède une salle de bain complète ainsi qu’une salle d’eau.

Courtoisie Royal LePage

À l’extérieur, on profite d’une grande terrasse et d’une cour aménagée avec un joli jardin.

De plus, la propriété à paliers multiples est située sur une jolie rue bordée d’arbres matures.

Courtoisie Royal LePage

C’est Bernard Rodrigue, de Royal LePage, qui s’occupe de la vente de cette magnifique propriété. Cette dernière est affichée au coût de 899 000$. Tous les détails ici.

Découvrez d'autres propriétés à vendre ici:

s