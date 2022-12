Un mini-chalet «G-Frame» à louer en amoureux en Outaouais

Vous aimez les petits chalets en A? Vous aimerez sans doute aussi cette mini-maison en G de l’Outaouais!

Situé au bord d’une rivière, dans la municipalité de Déléage, le «Riviera G-Frame Cabin» est idéal pour une escapade de glamping en amoureux, hors des sentiers battus.

Le petit refuge à l'architecture originale est un hébergement rustique, mais bien équipé. Vous y trouverez: une cuisine avec réchaud au propane, évier, pompe à eau (non potable), ustensiles et vaisselle, de même qu’un petit coin repas, un canapé avec deux poufs et un lit queen (literie non incluse).

Vous pourrez aussi profiter d’un foyer à l’extérieur si vous voulez faire griller quelques guimauves, bien emmitouflés dans vos vêtements d’hiver.

À noter que le bois de chauffage est inclus dans la location, et que la toilette est à l’extérieur.

Entourée de grands pins, la cabine se trouve sur un domaine de 6 acres qui comprend aussi une tente et un bus aménagé appelé Skoolie, de même qu’un pavillon commun. Le bus et la tente sont seulement en location durant l’été.

Durant votre séjour d’hiver, vous pourrez partir en rando, en raquette ou en ski de fond directement sur le site, nourrir les geais bleus, découvrir les sentiers du village de Déléage ou encore explorer Maniwaki.

Le mini-chalet Riviera G-Frame Cabin se trouve à environ 1h40 de route de Gatineau ou 3h20 de Montréal.

Glamping

Pas de wi-fi

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 150 $ par nuit, plus les frais

Pour réserver

