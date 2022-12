Un chalet en hauteur à 30 pieds du sol avec un spa à louer en Nouvelle-Écosse

Construite sur des pieds en acier de 30 pieds de haut, cette habitation en hauteur ressemble drôlement à une vieille cabine de navire.

Avec sa vue 360 degrés, à 30 pieds de hauteur, vous n’aurez jamais été aussi près des étoiles. L’endroit peut héberger confortablement deux personnes. Il y a un lit et une salle de bain. Les voyageurs se trouveront à Broad Cove, à 48 minutes de voiture de Lunenburg.

AIRBNB

AIRBNB

Sur le site, les hôtes possèdent trois autres hébergements: l'A-frame, la Tour et la Cabane. La tour est une aventure en soi. Chose certaine: il ne faut pas avoir peur des hauteurs.

L’endroit fut construit afin d’offrir aux voyageurs tout le confort nécessaire, vue sur la mer en prime!

AIRBNB

AIRBNB

Un jacuzzi privé est inclus dans la réservation. Il se trouve dans l'alcôve orientée vers l'est. C’est donc LA place pour admirer la lune et le lever du soleil.

AIRBNB

À l’intérieur, un poêle à bois est là pour vous garder au chaud. La déco est à la fois rustique et remplie de petits bijoux vintage.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir cette cabane!

La cuisine est petite, mais bien équipée. Elle dispose d'une cuisinière à gaz, d'un four et de tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner un repas copieux. Il y a même une cafetière espresso Breville. La petite salle de bain offre tout ce dont vous avez besoin, y compris une petite douche. Un lit queen est prêt pour vous, avec vue sur le petit port et l'océan.

AIRBNB

En raison de sa nature, la Tour ne peut pas accueillir les animaux.

La Tour est disponible pour la location sur le site d’Airbnb. Le prix varie selon la période choisie. Vous paierez 500$ la nuit pour un séjour en mai 2023, par exemple.

Ces autres chalets à louer risquent de vous plaire:

s