Un chalet rustique et minimaliste en nature à louer à Saint-Calixte

Cet hiver, les fins de semaines serviront à créer des souvenirs entre amis dans des chalets douillets.

Pour que ces week-ends soient réussis, il vous faut un lieu accueillant comme ce petit chalet de Saint-Calixte

AIRBNB

AIRBNB

Avec ses deux chambres et deux lits, le chalet au décor épuré et minimaliste peut accueillir quatre voyageurs.

Le calme et la zénitude règnent dans ce chalet bordé par la nature et près d’un lac (non baignable).

AIRBNB

AIRBNB

Les voyageurs ont le choix de se prélasser à l’intérieur devant le foyer au bois ou bien à l’extérieur sur le balcon. Les grandes fenêtres permettent d'admirer le magnifique paysage enneigé.

Un quai privé est également accessible et est l’endroit idéal où admirer la nature, un verre de vin à la main.

AIRBNB

AIRBNB

Le petit chalet des plus «cozy» est à louer tout équipé pour que vous n’ayez pas à vous casser la tête lors de votre séjour.

Le chalet en nature est disponible sur Airbnb est à louer à coup de deux nuitées. Le prix varie selon la période désirée.

RÉSERVEZ ICI.

Voici d'autres jolis chalets à louer sur Airbnb:

