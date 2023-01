Rose Bloc : un nouveau centre d’escalade à essayer sur la Rive-Sud

Les amateurs de grimpe seront certainement ravis d’apprendre qu’un tout nouveau terrain de jeux s’offre à eux sur la Rive-Sud.

Le Rose Bloc, qui est un centre d’escalade situé à Greenfield Park, offre 20 000 pieds carrés d’espace de grimpe avec en plus un coin gourmand.

Il faut savoir que tous les grimpeurs y trouveront leur compte: même les débutants pourront essayer de grimper sans crainte sur des trajets adaptés.

Les débutants, intermédiaires et les expérimentés auront certainement beaucoup de plaisir à essayer le Rose Bloc et ses multiples parcours.

Et pourquoi ne pas terminer la journée avec un délicieux panini ou un smoothie dans le petit coin café du Rose Bloc? Les snacks y sont savoureux et nutritifs et le design a été conçu par nul autre que Microclimat Architecture. Ça vaut la peine d'y faire un arrêt!

1800 avenue Auguste, Greenfield Park

Prix : 24$ régulier / 20$ enfant (12 ans et moins) + location de chaussure d’escalade 8$

Tous les jours de 8h à 23h

