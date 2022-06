10 îles paradisiaques pour voyager en amoureux

Envie de vous offrir un voyage en amoureux hors du commun ou de célébrer votre récente union de façon grandiose? Envolez-vous vers une de ces destinations idylliques qui vous assureront plage, soleil, calme et repos!

1. Tahiti

Île de la Polynésie française, située dans le sud de l'océan Pacifique, Tahiti fait rêver avec son relief volcanique, ses forêts denses et ses eaux cristallines. Y passer un séjour entre amoureux relève du paradis!

2. Whitsunday Island, Australie

Whitsunday Island est la plus grande île de l'archipel des îles Whitsunday, située au large des côtes du Queensland. Bijou serti dans la mer de Corail, elle est célèbre pour sa sensationnelle plage de sable blanc, Whitehaven Beach. Une carte postale, tout simplement!

3. Hvar, Croatie

Située dans la mer Adriatique, Hvar est, avec raison, l'une des îles les plus touristiques de la Croatie. On la visite pour sa richesse historique, son climat doux et ses somptueux paysages méditerranéens. Ses plages paradisiaques et ses baies paisibles pourront accueillir de doux moments avec l'être cher.

4. Koh Kood, Thaïlande

Dans la province de Trat se trouve cette petite île encore tranquille et plutôt préservée du tourisme. Située dans la baie de Bangkok, elle abrite notamment le Soneva Kiri, un luxueux hôtel offrant des villas ouvertes sur la jungle. L'endroit rêvé pour s'offrir un moment de quiétude avec sa douce moitié!

5. Symi, Grèce

Petite perle du Dodécanèse, Symi possède des montagnes arides plongeant dans des eaux d'un bleu profond, de nombreuses criques aux eaux cristallines et des maisons néoclassiques à l'italienne. Les visiteurs apprécient particulièrement les balades au village, l'ascension du fort et le farniente sur la plage.

6. Honeymoon Island, Îles Cook

Près d'Aitutaki se trouve ce petit lagon du Pacifique Sud, surnommé « Île des jeunes mariés ». Ce n'est en fait qu'une large bande de sable blanc baignée d'une eau incroyablement turquoise. On s'y arrête pour une balade romantique, pour savourer un festin de poisson et pour se sentir seul au monde le temps d'une nuit.

7. La Maddalena, Italie

La Maddalena est un archipel de sept îles principales situées au nord de la Sardaigne. C'est un lieu idéal pour profiter du soleil méditerranéen, faire du vélo sous les pins, se balader dans les petites ruelles et partir à l'aventure dans une romantique excursion en bateau.

8. Seychelles

Les îles de l'archipel des Seychelles sont célèbres mondialement pour leurs plages de sable blanc et leurs eaux turquoise, et c'est une des raisons pour lesquelles elles ont été choisies comme World's Leading Honeymoon Destination. Tout ça, en plus des baies idylliques, des horizons infinis et des somptueux hôtels qui s'y trouvent!

9. Îles Perhentian, Malaisie

Cet archipel de la mer de Chine méridionale est un véritable petit paradis terrestre: fonds marins foisonnants, cocotiers par centaines, eaux translucides et jungle verdoyante. On peut facilement y trouver une villa et passer ses journées à profiter de la nature!

10. Tsarabanjina, Madagascar

Eau bleu azur, plages de sable fin et petits bungalows privés entourés de plantes tropicales attendent les visiteurs de Tsarabanjina. En fait, c'est une île-hôtel de 22 hectares située dans l'archipel des Mitsio, au nord-ouest de Madagascar. La région bénéficiant d'un ensoleillement constant tout au long de l'année, c'est un petit coin de paradis à savourer à deux!

