7 sacs à dos de voyage à mettre sur sa liste de cadeaux

À la recherche d’un sac à dos polyvalent, pratique et sportif que vous pourrez trimballer à la fois en road trip, au bureau et en voyage? Voici de belles options à considérer ou à demander pour Noël!

Notre liste comprend uniquement des sacs à dos de promenade ou «daypacks» qui peuvent vous servir de bagage de cabine, de sac de rando ou de baluchon de tous les jours.

7 bons sacs à dos de voyage à considérer cette année :

Notre chouchou du moment! Ce petit sac robuste est idéal pour la vie de tous les jours, le camping en voiture ou les courtes escapades. Il est minimaliste, mais quand même doté de divisions permettant de tout trouver facilement : l’ordinateur dans son compartiment protecteur, la bouteille d’eau dans sa pochette latérale, le petit canif dans la poche supérieure à rabat. Son nylon Tuffskin résistant à l’eau est inspiré de l'équipement de moto. Le Crossroads est offert en différentes couleurs, dont « camp vert » et « lilas cosmique » en édition limitée.

250 $ / aussi offert en 27L et 35L

Ce sac de voyage à mini-prix connaît encore de grandes heures de gloire sur Tik Tok! Les utilisateurs vantent la facilité avec laquelle il permet de ranger et trouver nos articles en voyage ainsi que son format, d’approximativement 40L. Il s’ouvre comme une valise, mais est également doté de pochettes et autres ouvertures, notamment vers un compartiment pour les chaussures. Le sac est vendu sur Amazon sous différentes marques, dont VGCBU.

Fait de matières 100 % recyclées, ce sac à dos de promenade est conçu pour être particulièrement résistant aux intempéries avec son film TPU laminé. Il convient aux sorties en nature, à la vie urbaine et aux courts voyages grâce à son format pratique de 25L et ses compartiments et pochettes. Le Black Hole ne s’ouvre pas comme une valise, mais possède une grande ouverture frontale permettant d’accéder facilement au compartiment principal.

189 $ / Aussi offert en 32L

Ce sac à dos léger et minimaliste signé Arc’teryx a été conçu à la fois pour la vie urbaine et les promenades en nature. Il se distingue par son style, mais surtout par son imperméabilité avec sa technologie AC2 et ses coutures scellées et les fermetures éclair WaterTight. Le compartiment principal s’ouvre à partir du haut.

Ce sac à dos stylé et coloré, à l’image des produits chouchous de la marque, est idéal pour une aventure d’une ou deux semaines selon Cotopaxi. Volumineux avec ses 35L de capacité, il s’ouvre en deux pour un rangement et un accès facile, et sa ceinture de taille est amovible. En prime: nylon 100% recyclé, pochette pour ordinateurnepetite poche supérieure et des fermetures à glissières anti-vol.

Présenté comme un sac de randonnée, mais également comme un bagage idéal pour un voyage, ce grand sac à dos Decathlon est une option à bon prix. Il respecte les standards de bagage de cabine de la plupart des compagnies aériennes et sa conception vous permet d’organiser et d’accéder au contenu comme dans une valise.

Grand favori de nombreux magazines spécialisés dans le plein air et les voyages, ce sac est comme une petite valise extrêmement versatile avec (entre autres) des pochettes de tous les côtés et un espace protégé pour votre ordinateur. Le Travel Backpack s’ouvre complètement, comme une valise, et son compartiment principal peut être divisé en deux grâce à des séparateurs. Intéressant: ce sac se compresse en format 35L.

COMMENT CHOISIR VOTRE SAC À DOS DE VOYAGE?

Il y a plusieurs facteurs à considérer mais voici quelques trusc de base :

LA GRANDEUR

Il existe – en gros – deux types de sacs à dos : les sacs de jour ou de promenade (ou daypacks) et les sacs à dos de longue randonnée et d’expédition. On vous parle bien sûr ici de la première catégorie.

Le volume des sacs à dos s’indique en litre (L). Un sac de 20 à 30 L est généralement considéré comme optimal pour un usage quotidien (daypack). Il est toutefois possible de choisir plus grand selon ses besoins (entre 35L et 45L), notamment pour un sac de voyage.

BAGAGE DE CABINE OU ARTICLE PERSONNEL?

Les règles au sujet des bagages non enregistrés en soute varient selon les compagnies aériennes. Plusieurs d’entre elles acceptent un bagage de cabine et un article personnel (sac à main, sac à ordinateur) à bord de l’appareil. Les compagnies à bas prix, par contre, n’autorisent souvent qu’un petit article personnel gratuitement.

Quel usage réservez-vous à votre futur sac à dos? S’agira-t-il d’un bagage de cabine ou plutôt d’un article personnel que vous utiliserez ensuite quotidiennement à destination? La réponse à cette question pourra vous guider dans le choix du format et du style de votre équipement!

Et peu importe, vérifiez toujours les règles de votre compagnie aérienne avant de partir.

