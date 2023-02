5 façons pas stressantes de voyager solo

Personne dans votre entourage ne peut partir en voyage avec vous? Découvrir le monde en solo est peut-être plus réaliste que vous ne le pensez!

Après tout, il y beaucoup de façons différentes de prendre le large en solitaire. Partir avec son sac à dos en est une. Joindre un voyage organisé en autocar en est une autre. Mais entre les deux, il y a une foule de possibilités! Voici quelques idées pour ceux qui ont envie d’un voyage avec un certain encadrement, et qui ne souhaitent pas être seuls tout le temps.

5 façons agréables et sécurisantes de voyager en solo:

1. L’aventure douce en petit groupe

Séjour en voilier en Thaïlande, voyage au cœur du Sahara marocain, exploration des cités anciennes de l’Ouzbékistan: on pense souvent aux capitales occidentales pour un premier séjour solo, mais il y a d’autres options. Plusieurs compagnies proposent des voyages d’aventure douce accompagnés en petits groupes aux quatre coins du monde. Intrepid, dont la clientèle solo dépasse les 50 %, est un exemple international parmi plusieurs autres. L’entreprise mise sur le tourisme responsable et les groupes de 15 personnes ou moins, et jumelle les aventuriers seuls pour la partie «hébergement» (services en anglais).

Au Québec, Voyage Grand V est un exemple d’agence organisant des périples originaux en petit comité dans de fabuleux coins du monde (un petit tour aux îles Féroé, quelqu’un?). Côté voyage au féminin, la toute nouvelle agence Voyageuses du Québec se consacre exclusivement aux escapades organisées entre femmes. D’autres entreprises, comme Traditours, offrent des séjours spécialement conçus pour les célibataires ou personnes seules.

Toutes ces formules permettent de réduire à zéro le stress de l’organisation du séjour, peu importe la destination, et de rencontrer d’autres voyageurs.

2. Les cours, stages et retraites à l'étranger

Suivre des cours à l’étranger est une excellente façon de rencontrer des gens, de se dépayser et de ne pas être complètement laissé à soi-même tout en entretenant une passion. Retraite de yoga à Bali, leçons d’espagnol à Cuba, camp de surf et yoga au Costa Rica, immersion allemande à Munich... les choix sont nombreux. Et comme les cours ne durent généralement pas toute la journée, vous aurez aussi du temps pour vous. Des pistes pour entamer les recherches: Retraites de yoga.com ou Séjours Linguistiques VTE.

3. Le voyage sportif accompagné

Parcourir le Vietnam à vélo? Faire de la grande randonnée en Corse? Gravir les volcans indonésiens? Pas besoin d’attendre qu’un de vos proches ait envie de s’activer avec vous! Les voyages guidés de randonnée sont une spécialité pour plusieurs agences de voyages. Terre d’aventures, qui organise des séjours à pied depuis plus de 45 ans, est l’une des valeurs sûres dans le paysage francophone. Faire affaire avec ce type d’agence permet de réaliser son propre exploit personnel tout en étant encadré et entouré d’autres passionnés.

4. Le tout inclus en solo

Envie d’un tête-à-tête avec vous-même sous le soleil? Le prix des forfaits tout inclus est basé sur une «occupation double», ce qui veut dire qu’il faut payer un supplément quand on voyage seul. Mais il y a des exceptions. Certains Club Med accueillent les oiseaux solitaires sans frais supplémentaires. Les hôtels de la collection Solo de Transat le font également, et ils offrent généralement des bonus: service aux chambres gratuit pour prendre ses repas sur son balcon, accès à une table commune au buffet si on se sent plutôt sociable, etc.

5. La mer en toute indépendance

Les croisières sont une belle option pour ceux qui ont peur de s’ennuyer, car les escales et les divertissements à bord sont variés. Comme pour les tout inclus, les prix sont plus élevés quand on réserve pour une seule personne, mais il y a des exceptions. Cruise Critic a dressé la liste des meilleures compagnies pour les croisiéristes solos. En tête se trouve Norwegian Cruise Line, qui a été la première à créer des suites «simples» sur certains de ses navires. Holland American et Royal Caribbean se distinguent également, puisqu’elles offrent des prix et cabines adaptés à la clientèle solo, ainsi que des salons spéciaux ou activités sur certains bateaux. Le palmarès complet de Cruise Critic est ici (en anglais). Un.e agent.e de voyages peut vous donner des informations à jour à ce sujet.

