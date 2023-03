La programmation 2023 du Festival d’été de Québec est enfin dévoilée

Après une édition électrisante sur les plaines d’Abraham, le Festival d’été de Québec vient d’annoncer sa programmation tant attendue.

L’an dernier, les festivaliers ont eu le bonheur d’accueillir les artistes Charlotte Cardin, Jack Johnson, Luke Combs, Alicia Moffet et Maroon 5, $uicideboy$, Halsey, Roméo Elvis et Loud, Marshmello, Luis Fonsi, Alanis Morissette, Rage Against the Machine, Half Moon Run et bien d’autres.

Depuis quelques jours, les spéculations abondent sur les réseaux sociaux. Plusieurs rumeurs affirmaient que Drake serait de la partie en 2023.

Cette année, le festival s’installera sur les Plaines du 6 au 16 juillet, et accueillera de grandes pointures de la musique pendant 11 soirées.

Les têtes d’affiche qui seront sur la scène des plaines d’Abraham sont les Foo Fighters, Vance Joy, Green Day, Pitbull, Lana Del Rey, Imagine Dragons, Feist, Jessie Reyez, Les Trois Accords, Les Cowboys Fringants, Coeur de Pirate, Les Louanges, Weezer, Billy Talent, Zach Bryan, Robert Charlebois, Lil Durk et bien plus. C'est de la vraie de vraie bombe, et ça s’annonce très ROCK.

Mauvaise nouvelle si vous n'avez toujours pas de billets: le festival affiche déjà complet. Tous les billets étaient vendus moins de deux heures après le dévoilement de la programmation et le début de la mise en vente.

