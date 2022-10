6 belles randonnées à faire dans Charlevoix durant la saison des couleurs

Les montagnes de Charlevoix abritent deux parcs nationaux particulièrement spectaculaires, surtout durant la saison des couleurs.

Près de La Malbaie et de Clermont, le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie cache une rivière majestueuse, encaissée entre les plus hautes falaises à l’est des Rocheuses.

Près de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain, le parc national des Grands-Jardins est considéré comme un étonnant «îlot de Grand Nord québécois» en raison de ses étendues de taïga et de toundra.

Dans l’un comme dans l’autre, on peut faire des randonnées inoubliables. Voici une petite sélection pour ceux qui ont envie de beaux défis!

Dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

1. L’Acropole-des-Draveurs

Difficile | 4 à 6 h | 11,2 km

L’Acropole-des-Draveurs fait partie des randonnées mythiques du Québec. Elle est aussi considérée comme l’une des plus difficiles du réseau de la Sépaq, notamment en raison de son dénivelé (800 m) et de sa surface particulièrement accidentée. Ici, la descente demande vraiment toute l’attention des marcheurs! Mais l’effort en vaut la chandelle: depuis le sommet, les vues plongeantes sur la rivière Malbaie sont grandioses.

L’Acropole-des-Draveurs n’est pas accessible en hiver. Il sera fermé à compter du 11 octobre 2022 jusqu’au printemps 2023. Aussi: la Sépaq a des règles particulières pour cette randonnée.

2. Le Riverain

Intermédiaire | 2h30 à 3h30 | 8,8 km, 10,2 km ou 10,8 km (aller) | chiens admis

Vous n’avez pas envie de vous mesurer à l’Acropole-des-Draveurs? Le Riverain est une option plus douce, mais tout de même engageante, qui promet de belles vues sur la rivière Malbaie et sa vallée. Le sentier est presque complètement recouvert de gravier, et il est possible de choisir entre différents points de départ. La piste se termine au centre de services Le Draveur, où une navette peut vous ramener (en saison).

3. L’Érablière

Facile | 1h30 | 4,9 km | chiens admis

Comme son nom le laisse supposer, cette boucle facile traverse une jolie érablière. Il s’agit donc d’une option à considérer au cœur de l’automne, quand ces beaux grands arbres sont à leur plus flamboyant. Il faut emprunter un chemin forestier pour l’atteindre, ce qui permet en prime de longer la rivière Malbaie. En combinant la bouclee elle-même et le sentier d'approche, la rando totalise 4,9 km.

PARC NATIONAL DES GRANDS-JARDINS

4. Mont-du-Lac-des-Cygnes

Difficile | 4h | 8,6 km

Randonnée phare du parc national des Grands-Jardins, ce sentier linéaire grimpe à 980 m d’altitude sur le mont du Lac-des-Cygnes. Une végétation subalpine tapisse le sommet, mais vous risquez surtout de regarder vers l’horizon: du haut de la montagne, on peut observer le fameux cratère météoritique de Charlevoix, datant de quelque 360 millions d’années, les sommets du parc et même le fleuve Saint-Laurent au loin.

5. La Chouenne

Intermédiaire | 2h | 4,8 km | chiens admis

De niveau intermédiare, La Chouenne est un sentier très satisfaisant en raison de ses nombreux points de vue sur les montagnes, qui se dévoilent dès le premier kilomètre et qui deviennent de plus en plus spectaculaires au fil de la montée. Le sommet, sans arbres, culmine à 730 m de hauteur et offre des panoramas à 360 degrés. Vous n’y serez sans doute pas seuls, car le sentier est populaire, mais il y a de la place!

Pour en savoir plus: sepaq.com

6. Sentier Le Pioui

Difficile | 5h | 10,4 km

Le Pioui est aussi un grand préféré du parc des Grands-Jardins. Il s’agit d’une boucle qui propose une ascension bien marquée, et qui vous fera ensuite randonner directement sur les crêtes montagneuses. Ici aussi, vous aurez une vue sur le fameux cratère de Charlevoix. La Sépaq suggère de faire le parcours dans le sens suggéré pour ménager vos genoux. Vous êtes avisés!

- Pour d'autres randonnées dans ces deux parcs, incluant des plus courtes et faciles: sepaq.com/pq et sepaq.com/pq/grj

- Pour d'autres randonnées dans la région de Charlevoix: Tourisme Charlevoix

