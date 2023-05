Ce café dans une serre est le secret bien gardé qu'on ne voulait pas vous dévoiler

L’une des plus adresses classiques de Drummondville est sans aucun doute l’entreprise Rose Drummond, qui se trouve en bordure de l’autoroute 20. Toutefois, peu de gens savent qu'en plus de son immense serre, on y retrouve un coin café fabuleux.

L'établissement situé au coeur de la serre propose un menu sympathique à déguster entouré de plantes colorées.

Cafés, sandwichs, soupes et salades vous sont proposés au comptoir de l’établissement. Sachez aussi qu’on y propose même de belles options véganes!

Ce petit café est une véritable adresse de prédilection pour les gens des alentours, mais aussi pour ceux qui font la route entre Montréal et Québec.

210 boul. Lemire Ouest, Drummondville

