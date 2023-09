Cette buvette forestière est LE détour à mettre à votre itinéraire dans Charlevoix

Il faut rouler 30 minutes dans les bois à partir de La Malbaie pour atteindre la toute nouvelle buvette forestière Oui Oui de Charlevoix. Mais le détour en vaut la peine!

Oui Oui Charlevoix a ouvert ses portes cet été au coeur du nouveau site de camping et glamping Territoire Charlevoix (dont on vous parle ici). Ce domaine offre des vues incroyables sur les montagnes de la région et une atmosphère vraiment sauvage et paisible.

Sarah Bergeron-Ouellet

Entourée de forêt et installée dans le bâtiment d’accueil de Territoire, Oui Oui propose un décor lumineux épuré, et une carte toute simple et toute en fraîcheur.

«Tout le menu est basé sur la focaccia, qu’on fait maison chaque jour», nous a expliqué la copropriétaire Amélie Lauzon lors de notre passage. C’est sûrement elle qui vous accueillera vous aussi durant votre visite, et qui aura concocté le pain à l’huile d’olive bien fluffy dont vous vous régalerez!

Sarah Bergeron-Ouellet

La spécialité de Oui Oui, ce sont les tartines. «C’est un peu comme des pizzas, mais au lieu de la pâte à pizza c’est de la foccacia et sur le dessus on met des sauces qu’on fait maison, des garnitures.»

Parmi les tartines à essayer: «la romesco» avec sauce romesco, jambon blanc, salade de roquette et parmesan ou encore «la margherita» avec sauce tomate, fromage quick quick, œuf de caille mollet et basilic. Quelques autres plats à base de focaccia moelleuse sont proposés, comme des grilled cheese au fromage Migneron ou une assiette d’antipasti.

Oui oui sert également de délicieux cafés, thés, limonades et kombuchas. Les propriétaires comptent offrir des vins et des bières dans le futur, mais elles attendent leur permis d’alcool pour mettre ce plan à exécution.

Brunch en forêt et sainte paix!

Si vous êtes dans Charlevoix durant une fin de semaine cet automne, pensez à vous rendre chez Oui Oui pour le brunch au milieu des couleurs. Le week-end, des tartines spéciales décadentes inspirées de la saison sont souvent proposées en plus des focaccias déjeuner déjà sur la carte.

Amélie Lauzon / Oui Oui buvette forestière

Et peu importe à quel moment vous vous rendrez sur place, assurez-vous d’avoir du temps devant vous, que ce soit pour flâner sur la terrasse avec un london fog, étudier avec un bol de popcorn, télétravailler près du poêle à bois, emprunter un jeu de société ou partir explorer les sentiers de Territoire Charlevoix. Pas besoin de se presser chez Oui Oui, et c'est une des raisons d'y aller!

Sarah Bergeron-Ouellet

À Sainte-Agnès (La Malbaie), dans Charlevoix

Sur le site de Territoire Charlevoix

Ouvert depuis juillet 2023

Heures d’ouverture cet automne: les vendredis et samedis de 9h à 20h et les dimanches de 9h à 19h

Oui Oui - Charlevoix est la petite sœur de Oui Oui - Québec

Ouvert depuis février 2022

15 sites de camping sauvage et 5 refuges design rustiques

4 saisons

