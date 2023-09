Une charmante maison patrimoniale bien conservée, à vendre à Varennes pour 649 000$

Une époustouflante pièce d'histoire ayant conservé son cachet centenaire a récemment été mis en vente à Varennes, sur la Rive-Sud de Montréal.

En plus d'être située près des services, la sublime maison profite d'une grande cour où le calme domine.

La propriété de 1780 fut entièrement restaurée dans le respect de ses origines. Il s’agit donc d’une maison douillette qui saura plaire aux personnes qui sont en constante recherche de cachet.

Dès l’entrée, vous serez happé par l’aire de vie ouverte et spacieuse qui comprend un salon, une salle à manger et une cuisine. La maison comprend trois chambres et deux salles de bains.

Des planchers de bois, des poutres au plafond et une fenestration abondante ajoutent au caractère intemporel de l’espace.

Un grand halle d'entrée saura plaire à celles et ceux qui aiment le rangement.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir toutes les pièces de la maison!

À l'étage, les chambres sont enjolivées avec les poutres apparentes.

De son côté, les salles de bains sont spacieuses et plutôt modernes.

Ce petit coin de paradis historique est mis en vente par Sylvia Czerwinska de RE/MAX du Cartier Inc. pour la somme de 649 000$.

