La maison la plus chère actuellement enregistrée dans la région de l’Estrie coûte 18 500 000$

Maison, résidence, appartement et demeure... Voilà tous des termes fréquemment employés par l’équipe de rédaction de Silo 57 pour présenter les diverses propriétés qui nous tapent dans l'œil. Ici, disons que le champ lexical du manoir est le plus approprié.

C’est qu’un véritable domaine vient de faire son apparition sur le marché immobilier de luxe. Avec son prix demandé de 18 500 000$, il s’agirait de la propriété la plus chère actuellement enregistrée dans la région de l’Estrie. Rien de moins.

Édifié au pied de la montagne de Owl’s Head et surplombant le lac Memphrémagog, à Potton, ce château moderne profite des meilleurs attraits de la région à même son terrain.

Une végétation touffue enlace le domicile qui jouit d’une architecture digne des plus belles «beach houses» anglaises.

Entièrement redessinée et transformée en 2020, on y découvre de vastes pièces contemporaines et distinguées qui en font un achat clé en main. Le rez-de-chaussée vole d’ailleurs la vedette avec ses plafonds de 13 pieds aux poutres apparentes, son foyer de pierres et son mobilier fait sur mesure.

Un peu partout dans la propriété, des vues à couper le souffle sont encadrées par une fenestration abondante qui offre également une luminosité hors du commun. C’est le cas dans les 4 chambres, les 3 salles de bain et les 2 salles d’eau qui occupent le manoir.

Puisque nous avons ici affaire à une résidence d’exception, il n’est pas étonnant de découvrir plusieurs ajouts qui, en d’autres circonstances, paraîtraient particulièrement extravagants.

On pense entre autres au loft intime aménagé à l’étage spécialement pour les invités, à la cave à vin construite directement sur le roc et au garage flottant prévu pour le bateau.

L’extase se poursuit à l’extérieur où une fabuleuse terrasse avec piscine infinie intégrée nous accueille chaleureusement. Aucun doute, les futurs propriétaires n'exprimeront aucune difficulté à s’imaginer y recevoir leurs convives lors de chaudes journées d’été.

Si vous avez un petit 1.5M additionnel qui traîne au fond d’un tiroir, sachez que vous pourrez également faire l'acquisition de la propriété adjacente au 88, ch. Girl's Camp qui inclut une maison d'invité et un terrain de tennis!

Ce domaine unique de Potton peut actuellement être acquis pour l'impressionnante somme de 18 500 000$. Daniel Leblanc du groupe Royal LePage Au Sommet est responsable de l’inscription.

