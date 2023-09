Une maison de style «shoebox» entièrement rénovée à vendre dans Rosemont-La Petite-Patrie pour 499 000$

Si, comme nous, vous êtes toujours sur Centris (allô la casquette Silo!), vous savez qu’il est plutôt rare de tomber sur des «shoebox» complètement rénovés dans la fourchette de prix à laquelle est affichée cette résidence.

Construite au début des années 1900 tout près du parc Père-Marquette, dans Rosemont-La Petite-Patrie, on peut dire que cette maison profite d’un emplacement de rêve.

À la fois résidentiel et animé, le quartier est l’hôte de nombreux restaurants, buvettes et cafés qui font la fierté de ses résidents.

Avec sa teinte sarcelle et sa jolie galerie avant, la propriété se veut immédiatement très invitante. L’enchantement se poursuit à l’intérieur où on est accueilli par une vaste aire ouverte qui regroupe le salon, la cuisine et la salle à manger.

Les récentes rénovations sont frappantes, et ce tout particulièrement dans la cuisine qui s’est vue dotée d’un joli dosseret de tuiles métro blanches.

La propriété compte deux chambres qui sont disposées à chacune de ses extrémités pour un maximum d’intimité. Une salle de bain complète avec laveuse et sécheuse encastrées conclut la visite.

Le prix demandé pour ce mignon «shoebox» est de 499 000$. C’est Alexandre Bélanger de l’agence Compas Immobilier Inc. qui s’occupe de la vente de la maison.

