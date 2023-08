Où trouver les meilleurs «lobster rolls» dans le Maine

Les fameux lobster rolls du Maine. Si bons que les amoureux de fruits de mer roulent des kilomètres rien que pour prendre une bouchée de ce petit pain au homard. Notre mission: trouver les plus décadents ou les plus goûteux, bref les meilleurs!

Plusieurs établissements proposent leur version de ce classique, mais attention aux attrape-touristes.

Voici donc 7 shacks à homard testés et approuvés pour manger une délicieuse guédille au homard.

• Attention! Plusieurs de ces établissements sont fermés le lundi.

Découvrez pourquoi cette adresse s’attire les éloges depuis des années. Chez Eventide, vous en aurez pour votre argent avec une guédille qui regorge de homard et qui est servie sur un pain moelleux. À ne pas manquer: le ceviche de flétan, le sashimi et les huîtres. Allô le festin!

86, Middle Street, Portland

Dans le cœur de Portland, à deux pas de l’action, arrêtez-vous pour le lunch et dégustez une incroyable guédille. Chez The Highroller Lobster Co. vous êtes en quelque sorte le chef cuisinier comme vous devrez choisir votre sauce parmi les différents choix. Le tout est servi dans un pain brioché avec de la laitue romaine.

L’établissement recommande la mayonnaise à la lime ou au piment jalapeno. On dit ça comme ça!

Bien que cette adresse se situe techniquement au New Hampshire, il fallait l’inclure dans cette liste. Les gens viennent et reviennent au Rye Harbor Lobster Pound. Vous devez y faire un arrêt si vous cherchez des guédilles et de la bisque généreusement garnies de homard. Vous pouvez choisir de savourer votre guédille chaude avec du beurre ou froide avec de la mayonnaise. Vous rentrerez dans votre argent, c’est certain!

1870 Ocean Blvd, Rye, New Hampshire

Cette entreprise familiale sert une guédille où le ratio homard-pain en vaut la peine. Une file se forme devant l'établissement, ce qui vient prouver davantage son succès. Assurez-vous d’arriver tôt et garnissez votre guédille de beurre fondu. Bon appétit!

315 Island Rd, South Thomaston

Les gens font la file pour déguster le lobster roll du Clam Shack, un resto sans prétention aménagé dans une petite cabane à Kennebunck, près d’Ogunquit. Le propriétaire, Steve Kingston, se targue de ne mettre que du homard dans son sandwich.

Oubliez la laitue, le céleri ou autres accompagnements. Que de gros morceaux de homard fraîchement pêché dans un pain de boulangerie, relevés d’un filet de beurre ou de mayonnaise, ou les deux.

2 Western Ave, Kennebunk

Tous ceux et celles qui empruntent la Route 1 à travers Wiscasset, à environ 1 heure d’Old Orchard, auront remarqué la foule qui attend devant une petite cabane blanche. Bienvenue au Red’s Eats, le restaurant le plus célèbre de la ville.

Les amateurs se délectent d’un généreux lobster roll garni au minimum de deux pinces et d’une queue de homard frais du jour. La mayonnaise et le beurre sont servis en accompagnement, vous permettant d’assaisonner votre guédille selon vos envies. Le pain grillé est copieusement beurré pour ajouter du croquant sous la dent. Un lobster roll à déguster sur place devant une splendide vue au bord de l’eau.

41 Water St, Wiscasset

Le Lobster Shack at Two Lights cuisine les fruits de mer et les lobster rolls depuis 50 ans. Située sur les côtes rocheuses de Cape Elizabeth, près de Portland, cette institution est reconnue pour son emplacement en bord de la mer et ses nombreux prix du «meilleur lobster roll du Maine».

225 Two Lights Rd, Cape Elizabeth

