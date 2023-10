[VIDÉO] Visite chez Nadine: un condo bien décoré à 960$ par mois à Québec

L’équipe de Silo 57 s’est lancé la mission de sillonner la province à la recherche de petites pépites immobilières. Notre but? Vous ouvrir la porte de gens d’ici et découvrir leurs chez-eux pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite le condo de Nadine!

Courtoisie Nadine El-Whidi

Initialement de passage à Québec pour ses études, la Lavalloise d’origine a finalement décidé de poser ses boîtes dans la Capitale Nationale pour de bon après être tombée en amour avec la région. Un emploi et un condo plus tard, on peut dire que la ville d’adoption de Nadine lui va à merveille.

Elle habite maintenant dans un loft de la Basse-Ville qu’elle a déniché à un prix alléchant durant la pandémie et qu’elle a depuis mis à sa main. Tour du propriétaire!

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite de ce condo!

Q: Combien de pièces y a-t-il dans ton condo?

À la base, quand je l’ai acheté, c’était un loft avec une même pièce, une salle de lavage avec walk-in et ma salle de bain qui était fermée, mais depuis que j’habite ici, j’ai fait construire une chambre pour avoir un peu plus d’intimité.

Courtoisie Nadine El-Whidi

C’était un projet un peu controversé, tout le monde me disait de ne pas faire ça, que c’était déjà super beau, mais finalement je l’ai fait et je regrette à zéro pour cent. C’est la meilleure chose que j’aurais pu faire.

Q: Depuis combien de temps habites-tu dans ce condo?

Ça a fait 2 ans cet été. J’ai déménagé pendant la pandémie.

Courtoisie Nadine El-Whidi

Q: Comment as-tu trouvé ce condo?

J’ai vraiment eu une bulle au cerveau un jour. Je me suis demandée: pourquoi je loue? Peut-être que je pourrais faire le move? Finalement j’ai été chanceuse. Les astres étaient alignés.

C’est en regardant les condos sur Centris que j’ai réalisé que c’était peut-être plus accessible que je pensais. Ça s’est fait ultra rapidement. Deux semaines plus tard, j’étais chez le notaire et trois semaines plus tard je déménageais.

Courtoisie Nadine El-Whidi

C’était un gros coup de cœur. Quand je suis rentrée ici c’était complètement vide. Le condo était en vente depuis 6 mois, ce qui était vraiment spécial en 2021, et je pense que les gens avaient de la difficulté à se projeter. J’ai trouvé la lumière vraiment belle et je savais que j’allais vivre ici. C’était un feeling. Tout était à faire, c’était un canevas pur.

Q: Quel est le prix de ton condo?

Je l’ai acheté à 155 000$. Je compte donc des paiements hypothécaires d'environ 625$, des frais de condo de 185$ et 150$ de taxes chaque mois.

Q: Combien as-tu investi en rénovation?

Moi, ma philosophie en général, c’est de ne jamais dépenser trop parce que je change trop d’avis souvent. Avec ma personnalité, tout est toujours à parfaire et à parfaire et à parfaire. Si je dépense à coup de 10 000$ à chaque fois, je vais me ruiner [rires]. J’ai donc dû investir au total en rénovation un maximum de 2 000$. Il faut dire que j’avais un bon canevas!

Courtoisie Nadine El-Whidi

Q: Quelle est ta pièce préférée dans ton condo?

Ça dépend des jours étant donné que je change ma déco constamment. En ce moment j’aime mon salon parce que je viens de le décorer, mais dans le temps ma pièce préférée était la chambre parce que je venais de la redécorer [rires].

Q: Quels sont tes meubles préférés dans ton condo?

En ce moment je raffole vraiment de mon petit fauteuil imitation Togo (pour des vêtements, les imitations me gossent, mais pour les meubles je suis in). J’aime vraiment aussi la structure en bois que j’ai faite et mon meuble Treco que j’ai trouvé sur Facebook Marketplace juste à côté de chez moi.

Courtoisie Nadine El-Whidi

Q: Qu’est-ce qui a inspiré ton décor?

Beaucoup de choses! C'est sur que je passe beaucoup de temps sur Instagram et Pinterest. Je suis beaucoup d'influenceurs de déco allemandes ou danoises et je m’inspire de leur style. J’ai aussi une addiction aux objets. Si je vois un objet et que je me dis WOW, c’est sûr que je le prends.

Q: Pourquoi avoir choisi la Basse-Ville?

En général, je regardais pour acheter dans la Basse-Ville parce que c’est un peu plus jeune et décontracté. J’habite plus particulièrement dans le quartier de Saint-Sauveur. C’est un quartier vraiment chou. Il y a le parc Victoria tout près, plein de nouveaux commerces. La vie de quartier est vraiment en essor.

Courtoisie Nadine El-Whidi

Q: Quelles sont tes adresses coup de cœur dans ton quartier?

Mon coup de cœur top 1 à la vie à la mort [rires], c’est la sandwicherie Franky Johnny. J’aime particulièrement les sandwichs déjeuner qui sont une denrée rare. J’ai jamais mangé un aussi bon sandwich déjeuner de ma vie, ça n’a aucun bon sens!

Sinon il y a aussi le Philtre Café qui est un café végane et écolo avec une friperie éphémère que j’aime beaucoup.

Q: Est-ce que ton appartement a un quirk (un défaut)?

Il y a deux choses. D’abord il fait archi-chaud! La lumière est magnifique, mais ça vient avec. C’est cool en hiver, mais l’été ça prend absolument la climatisation.

Courtoisie Nadine El-Whidi

Sinon la chose qui m’irrite le plus c’est ma salle de bain. Je ne peux pas la regarder en ce moment [rires]. J’aime comment les choses sont disposées, mais les revêtements me dégoûtent. Elle n'est même pas SI pire, mais c’est que je suis vraiment perfectionniste et c’est mon prochain projet.

Votre appartement mérite lui aussi son petit moment de gloire? Inscrivez-le ici.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de son décor!

Ikea

ACHETER ICI



Esty

ACHETER ICI



Amazon

ACHETER ICI

Amazon

ACHETER ICI

Ikea

ACHETER ICI

Ne manquez pas nos dernières Visite!

s