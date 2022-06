9 nouveaux restaurants montréalais à essayer dès que possible

Les dernières semaines ont été marquées par des ouvertures de restaurants qui semblent bien prometteurs. Que ce soit pour un repas entre amoureux, avec les amis pour un anniversaire ou seulement pour une bonne bouffe le midi, l'un de ces nouveaux établissements vous fera certainement de l'oeil.

Voici 9 nouveaux restaurants qui ont ouverts récemment à Montréal:

Le projet très attendu de Massimo Piedimonte, un ancien du Mousso, est en soft opening depuis le début du mois de juin. Installé dans un local de la rue Saint-Denis sur le Plateau, le restaurant propose un mélange de saveurs italiennes et françaises. On s’y rend aussi pour découvrir la passion pour les aliments fermentés du chef.

4094, rue Saint-Denis, Montréal

Nolan est un établissement qui accompagne toute la journée. Café, restaurant et bar à vin, on peut s’y attabler de 9h à 23h pour partager une bonne bouffe et du bon vin. À découvrir dès que possible!

1752, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Pour l'été 2022, Aire commune collabore avec le café Saison des Pluies pour une nouvelle terrasse gourmande: La Cantine Aire commune. Le menu est signé par Erika Lafleur et Antoine Lacroix-Vézina du café. Ils ont imaginé les plats frais et de saisons qui seront servis tout l’été. Guédille aux crevettes du Bas-Saint-Laurent, Club Cantine au poulet, Chou-fleur frit et peperoncino, Salade de fèves vertes, maïs, halloumi et pistache et Salade de calmars, cresson, salsa vierge ne sont que quelques-uns des items retrouvés sur le menu.

2, rue de la Commune Ouest, Montréal (à l'intersection de la rue Quai King-Edward)

Pour de bonnes pâtes fraîches dans Westmount, Paradiso est un bel endroit à découvrir. Cette épicerie spécialisée fabrique ses pâtes à la main que vous pouvez commander en formule take-out au comptoir entre 11h30 et 15h30. Sinon, les tablettes ont de beaux produits pour pouvoir cuisiner de fabuleux plats de pâtes à la maison.

344, avenue Victoria, Montréal

Avec une terrasse qui donne sur le magnifique parc Morgan, le SUPERNAT a ouvert ses portes le 25 mai dernier. Déjà, l’adresse est adoptée par les résidents du quartier. Ouvert de jour comme de soir, il est possible de passer au Supernat pour déguster un délicieux café ou pour attraper une bouteille pour le souper ou un pique-nique au parc.

4316, rue Sainte-Catherine Est

Conceria est un restaurant italien au menu entièrement végane. C’est l’équipe derrière le Hello 123 qui a ouvert ce nouveau concept dans le local du feu H123 de Saint-Henri. Le menu est composé de plats qui se partagent à merveille entre amis. Vous avez un choix de pâtes, de légumes grillés, poêlés, caramélisés, de petits plats parfaits pour l’apéro comme de la focaccia, des artichauts ou des olives. Impossible également de passer à côté des desserts: tiramisu, bombolone, brownie et zabaglione.

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le local de la mythique boite de nuit 1234 sur de la Montagne au centre-ville revit grâce au nouveau concept de restaurant cabaret Yoko Luna. C’est dans un gigantesque espace de 20 000 pieds carrés que l’on peut découvrir la cuisine nikkei, un mélange de saveurs japonaises et péruviennes. C’est LA place où se retrouver pour célébrer les grandes occasions.

1234, rue de la Montagne, Montréal

La Terrasse Carla, est le tout nouveau projet du groupe de restaurants montréalais Lucky Belly Group (Tiramisu, Red Tiger, Blossom, Casa Kaizen). Surplombant l’emblématique Quartier chinois de Montréal, au sixième étage de l’hôtel Hampton Inn by Hilton, la Terrasse Carla propose une ambiance survoltée sur plus de 7000 pieds carrés.

985, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le restaurant Millmans, c’est le projet de Nicolas Gaudette. Situé sur la Promenade Wellington, le Millmans devient LE spot sur la Well où trouver des plats réconfortants et cuisinés avec amour. On y va pour bruncher dans un décor rétro à souhait.

3779, rue Wellington, Verdun

