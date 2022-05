Conceria: un nouveau resto italien végane et bar à vin ouvre dans Saint-Henri

Les Montréalais et Montréalaises qui s’ennuient des fabuleux plats du restaurant Radis, qui a déménagé ses pénates sur l’île d’Orléans, auront probablement envie d’essayer cette toute nouvelle adresse de Saint-Henri.

Conceria est un restaurant italien au menu entièrement végane. C’est l’équipe derrière le Hello 123 qui a ouvert ce nouveau concept dans le local du feu H123 de Saint-Henri.

Le menu est composé de plats qui se partagent à merveille entre amis. Vous avez un choix de pâtes, de légumes grillés, poêlés, caramélisés, de petits plats parfaits pour l’apéro comme de la focaccia, des artichauts ou des olives. Impossible également de passer à côté des desserts: tiramisu, bombolone, brownie et zabaglione.

Puisque Conceria est également un bar à vin, l’ensemble des plats proposés s’accompagnent parfaitement de l’un des vins de la carte.

Cette dernière contient une soixantaine de bouteilles des plus intéressantes et naturelles. Du rosé, du blanc, du orange, du rouge et des bulles, il y en a pour tous les palais.

Ces bons plats et ces superbes bouteilles sont servis dans un restaurant au décor invitant et feutré. Conceria est assurément le nouveau restaurant végane à tester entre amis où avec la famille qui vous rend visite!

Conceria

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

