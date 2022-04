Un nouveau restaurant mexicain s'installe à Sutton

Le village pittoresque de Sutton dans les Cantons-de-l'Est est déjà plutôt gâté en restaurants, microbrasseries, bistros et café, et voilà qu'une nouvelle adresse mexicaine vient s'ajouter à la liste.

Le restaurant Gato Tacos + Mezcal occupe un petit local sur la rue Principale de Sutton. Sur le menu, ceviche de crevettes, taquitos soyrizo, salade de maïs, chips et Pico de gallo ou encore chips et guacamole sont proposés en entrée.

Ensuite, le menu laisse une grande place aux tacos. Les clients peuvent choisir entre trois différentes salsas (verde, roja ou orange) pour accompagner le plat typiquement mexicain.

Mention spéciale aux tacos de bœuf braisé, fromage Oaxaca, oignons et consommé et aux tacos aux crevettes marinées, salade de chou et Pico de gallo.

On accompagne le tout de délicieux cocktails maison (lire ici le margarita, le coriander smash et le mezcal mule), de bières locales et importées, de vins d'importation privée ou de boissons non alcoolisées d'inspiration mexicaine, dont la slush à la mangue maison.

L’ambiance décontractée de l’endroit en fait un lieu idéal pour se retrouver autour d'une cuisine goûteuse et authentique après une randonnée ou une journée de ski.

Si vous habitez dans la région ou aimez visiter Sutton à l'occasion, vous devez à tout prix ajouter ce resto à votre carnet d'adresses.

Gato Tacos + Mezcal

119, rue Principale Nord, Sutton

