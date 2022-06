Aire commune ouvre une nouvelle terrasse dans le Vieux-Montréal et c’est LE spot pour profiter du «golden hour»

La réputation d’Aire commune n’est plus à faire. Depuis plusieurs été, Aire commune rassemble les Montréalais et Montréalaises qui aiment se retrouver et festoyer après (et pendant) le travail.

Pour l'été 2022, Aire commune collabore avec le café Saison des Pluies pour une nouvelle terrasse gourmande: La Cantine Aire commune.

Localisation oblige, cette nouvelle cantine offre l’une des plus belles vues sur le centre-ville de Montréal et le Vieux-Montréal. En effet, c’est sur la promenade piétonne du Vieux-Port de Montréal que se situe cette cantine de bord de fleuve.

À mi-chemin entre une cantine et une buvette, La Cantine offrira le cadre parfait pour donner rendez-vous à des collègues ou des amis pour le 5 à 7. Le «golden hour» y sera particulièrement magnifique.

À manger, c’est Erika Lafleur et Antoine Lacroix-Vézina du café Saison des pluies qui ont imaginé les plats frais et de saisons qui seront servis tout l’été. Guédille aux crevettes du Bas-Saint-Laurent, Club Cantine au poulet, Chou-fleur frit et peperoncino, Salade de fèves vertes, maïs, halloumi et pistache et Salade de calmars, cresson, salsa vierge ne sont que quelques-uns des items retrouvés sur le menu.

De nombreux cocktails créatifs et ingénieux et des bières locales se trouvent sur la carte, ainsi qu’une offre en vins élaborée par Mou Agence Vins. Vins nature, grands classiques et une fenêtre de premier choix pour les vins locaux (une sélection de 18 vins dont 7 au verre en continu) feront plusieurs heureux.

C’est en 2017, qu’Aire commune ouvrait son premier site de coworking et d’événements en plein air dans le Mile-End. Cinq ans plus tard, voilà que 200 000 visiteurs ont foulé les planches de leurs installations et Aire commune a ouvert trois nouveaux sites dans différents coins de Montréal : La Bronzette à Lachine, Esplanade Louvain au District central et Nouvelle Vague dans le Vieux-Montréal.

En 2022, Aire commune propose un nouvel espace de travail en plein air au centre-ville de Montréal: La Station d’été sur l’Esplanade PVM à la Place Ville Marie.

Aussi, le réseau Îlots d’été, un projet pandémique, continue son expansion cet été avec plus de 40 îlots à travers la ville. Les îlots sont de petites cabines munies d’un Wifi puissant, d’électricité et d’un éclairage intégré pour permettre aux jeunes professionnels de travailler à l’extérieur en toute sécurité et profiter du beau temps. Les îlots sont accessibles gratuitement en mode libre-service. Découvrez l’îlot le plus près de chez vous juste ici.

Pour ce qui est de La Cantine, elle ouvrira officiellement le 17 juin. La programmation estivale sera annoncée dans les semaines qui suivent.

Chose certaine, ça promet de devenir un lieu incontournable pour les 5 à 7 et les soirées de réseautage.

La Cantine Aire commune

2, rue de la Commune Ouest, Montréal (à l'intersection de la rue Quai King-Edward)

Jeudi au dimanche de 11h à 22h (17 au 23 juin)

7 jours sur 7 de 11h à 22h à partir du 24 juin

