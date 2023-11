Fabriquer une couronne de Noël : 5 endroits où réserver un atelier à Montréal [2023]

À la recherche de nouvelles traditions pendant le temps des Fêtes! En voici une!

• À lire aussi: 23 idées cadeaux qui feront assurément plaisir au père qui a déjà tout

• À lire aussi: 38 idées cadeaux à offrir à la mère qui veut que vous gardiez vos sous pour vous

Chaque année, quelques fleuristes et boutiques de Montréal invitent les mordus des Fêtes à confectionner eux-mêmes leurs couronnes de Noël.

Ces ateliers sont toujours très populaires et les places limitées. Silo 57 vous a donc dressé une petite liste de 5 endroits qui ont encore de la place au moment d’écrire ces lignes.

Voici 5 endroits à Montréal où réserver son atelier de confection de couronnes de Noël. Faites vite!

La boutique Alma Plantes du Plateau-Mont-Royal invite ceux et celles qui voudraient confectionner leur propre couronne de Noël cette année à réserver une place à l’un des trois ateliers de confection offerts. Le coût est de 80$ et comprend tout le nécessaire pour fabriquer votre couronne ainsi qu’une séance de magasinage privée avec 10% de rabais sur tout en boutique. Seulement 15 places par atelier sont offertes!

Quand?

Dimanche 19 novembre 2023

Dimanche 3 décembre 2023

Dimanche 10 décembre 2023

Combien? 80$ par personne

Réservez votre place ici

L’atelier de fabrication de couronnes de l’entreprise Le Jardin de Mathilde est de retour encore une fois cette année. L’atelier se déroule à la boutique de la rue Masson durant plusieurs samedis de novembre et décembre. Le prix est de 85$, ce qui comprend votre création ainsi que des viennoiseries et boissons offertes pendant l’atelier pour un maximum de plaisir.

Quand?

Samedi 11 novembre à 10h ou 14h

Samedi 25 novembre à 10h ou 14h

Samedi 2 décembre à 10h ou 14h

Samedi 9 décembre à 10h à 14h

Combien? 89$ par personne

Réservez votre place ici

Depuis plusieurs années, Oursin fleurs propose des ateliers spéciaux de confection de couronne durant deux week-ends de décembre. Les ateliers durent 2h30 et vous permettent de profiter des conseils de professionnels afin de créer votre propre couronne. Vous aurez droit à une bonne tasse de thé afin de rendre votre après-midi de création encore plus réconfortant. Vous repartirez avec une couronne d'environ 18 pouces de diamètre et un joli ruban pour la suspendre!

Quand?

Les dates seront annoncées bientôt!

Vous souhaitez apprendre à confectionner vous-même votre couronne de Noël? Faites confiance à l'expertise des fleuristes derrière Lavigne dans un atelier de 2 heures.

Quand?

Jeudi 23 novembre 2023, 18h30

Samedi 2 décembre 2023, 10h

Jeudi 14 décembre 2023, 18h30

Combien? 85$ par personne

Réservez votre place ici

• À lire aussi: Voici où se trouve la ruelle de Noël la plus «instagrammable» du Québec

Il n'y a pas d'endroit plus féérique que Maison Pepin pour confectionner une couronne de Noël. L'atelier est mené par un botaniste professionnel Royer & Co, et dure une heure environ.

Quand?

Samedi 25 novembre 2023

Samedi 2 décembre 2023

Samedi 10 décembre 2023

Combien? 150$ par personne

Réservez votre place ici

Ne manquez pas ces vidéos:

s