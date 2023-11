7 articles déco parfaits pour les «foodies» de votre vie

On est foodie ou on ne l’est pas. Et quand on l’est, on l’est jusqu’au bout des doigts!

Cet hiver, comblez de joie la personne qui se fait un honneur d’immortaliser tous ses repas en lui offrant un petit quelque chose d’unique qui pourra fièrement trôner dans son décor.

• À lire aussi: 32 idées-cadeaux pour le bas de Noël à moins de 35$ [2023]

• À lire aussi: Marchés de Noël: l’ultime liste d’endroits où faire votre magasinage des Fêtes [2023]

Sans plus attendre, voici 7 articles déco tout désignés pour les épicuriens de votre vie:

Urban Outfitters

Achetez ici

Etsy

Achetez ici

Lisa Says Gah

Achetez ici

Simons

Achetez ici

Zara Home

Achetez ici

Simons

Achetez ici

Etsy

Achetez ici

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s