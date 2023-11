Cette pâtisserie propose plus de 30 saveurs de cannoli ce mois-ci

Tout ce qui naît ailleurs dans le monde débarque un jour à Montréal, et c'est ce qui fait la beauté de notre métropole! Ce fut le cas des cannoli qui comptent aujourd'hui de nombreux adeptes dans la ville.

Ancré dans la Petite-Italie depuis plus de 50 ans, Pasticceria Alati-Caserta a décidé d'illuminer le mois de novembre un cannolo à la fois.

Pendant tout le mois, les fameux tubes de pâte frite remplis d'une garniture sucrée et crémeuse à base de ricotta se déclineront en différentes saveurs. Vanille, pistache, brisures de chocolat, citron, chocolat, fraise, gâteau de fête et bien plus défileront dans les présentoirs de cette pâtisserie de la rue Dante établie depuis 1968.

Ça vous parle? Sachez que les petits cannoli sont offerts au prix alléchant de 1,75$. Les gros cannoli coûtent 2,75$. Invitez l'Italie dans la grisaille de novembre en allant vous chercher une boîte (ou deux) de cette spécialité italienne.

N'attendez pas trop! Le mois de novembre va défiler devant nos yeux!

Durant tout le mois de novembre



277 rue Dante, Montréal

