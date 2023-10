4 restaurants parfaits pour célébrer votre ami Scorpion

Le mois d’octobre tire à sa fin, et il est donc temps de penser à gâter un peu nos amis Scorpion.

Les personnes nées entre le 24 octobre et le 22 novembre sont réputées pour avoir leur petit côté énigmatique, mystérieux et qui flirt parfois même avec la sorcellerie. On les aime pour leur profondeur et pour leur sagesse, et c’est pourquoi pour leur anniversaire, on mise sur des lieux où les conversations peuvent couler et où les esprits peuvent se libérer.

Voici donc 4 restaurants parfaits où amener vos amis Scorpions ce mois-ci.

Tous les jeudis soirs de la scorpio season, c’est au Datcha qu’il faut se diriger. Mieux connu pour ses soirées dansantes complètement électriques, le bar est aussi l’hôte de soirées Jazz & Tarot tous les cinquièmes jours de la semaine, et ce, depuis de nombreuses années. Un rendez-vous à ne pas manquer.

98, Av. Laurier O

Si les Scorpions étaient un bar, ils seraient probablement le Nhau. Avec son ambiance feutrée où seules les lanternes suspendues contribuent à illuminer l’espace, ce speakeasy caché correspond en tout point à l’idée qu’on se fait des personnes nées sous l’influence de Pluton.

600, Rue William

Les scorpions dans vos vies craqueront sur la Buvette Beaubien pour son côté convivial et chaleureux, idéal pour les soirées à papoter sans fin autour d’un verre de vin. Il s’agit également d’une bonne adresse pour sortir vos amis sur l’heure du lunch!

211, Beaubien Est

Pour devenir l’ami favori des Scorpions dans votre vie, invitez-les à un souper en tête à tête au restaurant l’Île Flottante. Cet établissement gastronomique du Mile-End épate avec son menu dégustation saisonnier au coût de 110$ par personne. Il s’agit d’un lieu de prédilection pour refaire le monde, un service à la fois.

174-176, Rue Saint Viateur Ouest

