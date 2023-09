On a testé: Un club privé pour amateurs de sushis à Québec

Croyez-le ou non, les amoureux de sushis ont maintenant leur propre club privé à Québec: le FISH.

Cet établissement unique en son genre propose un concept de sushis pour emporter qui a tout pour plaire. Attachez votre ceinture, on vous dit tout!

Le concept

Afin d'offrir un service personnalisé, de luxe et hors du commun, Fish - Club Privé propose à sa clientèle d'adhérer à un programme de membre et ainsi d'avoir des sushis faits 100% sur mesure (basé sur votre profil client et un questionnaire fourni à l'inscription).

Terminé les heures de cueillette ou de livraison instables, puisque le restaurant vous permet de réserver votre commande à l'avance « comme un rendez-vous chez le coiffeur. » Parce qu'en plus de choisir la date et l'heure, vous pouvez choisir le chef qui élaborera et cuisinera vos sushis!

De plus, l'entreprise s'est donné la mission de ne travailler qu'avec des aliments de saison des poissons aux fruits et légumes. Et, puisque qualité, fraîcheur et saveurs sont à l'honneur, Fish s'est associé à plusieurs producteurs locaux pour s'assurer d'offrir des aliments à la hauteur de leurs critères (et des vôtres).

Être membre, ça implique quoi?

Ne cherchez pas le menu pour commander, il n’existe pas!

Lorsqu'on vous dit que les commandes sont personnalisées, on ne rigole pas. Dès le moment où vous adhérez au programme de membre, on vous demande de remplir un formulaire sur vos goûts (en plus du nombre de morceaux désirés, du prix, etc.) et de sélectionner un chef parmi les profils fournis.

Et, puisque le bonheur des clients est au cœur du concept, Fish propose une application qui permet aux consommateurs de partager leurs impressions directement au chef qui s'est occupé de leur commande. Cela permet donc à tout le monde de s'ajuster pour une expérience personnalisée des plus agréables.

Pour en savoir plus sur la carte de membre, c'est ici.

Un cellier de vieillissement contrôlé pour poissons, oui, oui!

Fish ajoute à son concept unique un outil qui élève la qualité des produits (déjà irréprochable) à un niveau supérieur : un cellier de vieillissement contrôlé permettant la maturation des poissons.

« Cette technique à mi-chemin entre la science et l’art accentue la fraîcheur, les saveurs et les textures de la chair. »

L'entreprise est la première au Québec, et la deuxième au Canada, à posséder ce genre d'équipement. Pratiquée traditionnellement au Japon, la technique consiste à préparer les poissons, les suspendre dans le frigo à température, humidité et éclairage contrôlés.

Au bout de quelques jours, l’humidité, les jus et l’odeur des poissons s'évaporent et laissent place à des saveurs de noisette, de beurre, de truffe! On peut également remarquer une différence marquée de couleur et de texture entre le poisson au début de processus et à la fin de celui-ci.

En bref:

Il n'y a aucun menu. Les clients sont invités à partager leurs goûts ainsi qu'à choisir le chef qui s'occupera de leur repas. À noter que la commande est créée selon les produits disponibles au moment de la confection.

Il est possible de commander sans être membre.

En étant membre, vous avez entre autres accès à un profil client personnalisé, des sauces plein format, un rabais lors de vos commandes, vos sushis seront servis dans une boîte en bois et plus encore.

Un service de concierge est offert sur place.

Pour emporter seulement.

1975 Frank-Carrel, suite 201, Québec

