C’est la fin pour cette marque de vêtements inclusifs adorée

Triste nouvelle pour l’industrie de la mode locale: lachapelle atelier annonçait hier son ultime collection.

Inclusive, minimaliste, ajustable et entièrement désignée à Montréal, lachapelle atelier a su se démarquer au fil des ans en offrant des collections plus marquantes les unes que les autres.

On pense entre autres à leur fameux t-shirt Paul en collaboration avec l’illustrateur Chien Champion, ou encore à leur collection de maillots de bain réalisée avec Elisabeth Rioux.

Boutique go to pour un bon nombre de fashionistas à la recherche de vêtements à la fois confortables et esthétiques, l’annonce de cette fermeture laisse planer un grand vide.

Sous la publication Instagram dans laquelle Viviane Lachapelle, fondatrice de la marque, dévoilait le lancement de son ultime capsule, celle-ci en a profité pour partager un message fidèle aux valeurs de son entreprise:

« Je ne sais pas ce que la vie réserve à lachapelle atelier - mais s’il y a une chose que je veux que vous en reteniez c’est que si on mettait de l’énergie à s’aimer au lieu de vouloir se changer, la vie serait plus douce », peut-on y lire.

La toute dernière capsule de lachapelle atelier sera lancée le 9 novembre prochain au White Wall studio (4532 Av. Laval, Montréal). Pour l’occasion, tous sont invités à venir célébrer le mémorable parcours de l’entreprise.

