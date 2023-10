Le chef Danny St Pierre ouvre un restaurant de pan pizza à Montréal

Faisant partie des restaurants qui s’occupaient de remplir les estomacs des festivalières et festivaliers durant Osheaga et Lasso cette année, il est fort possible que vous ayez déjà eu le bonheur de goûter à l’incroyable pan pizza du chef Danny St Pierre.

• À lire aussi: Un nouveau restaurant signé Danny Smiles prépare son ouverture dans l’ancien Maison Publique

Voilà que Pan Américan Pizza (notez ici le clin d'œil à la chanson Lindberg de Robert Charlebois) s’installe sur la rue Jeanne-Mance dans le Mile-Ex. Le local de 20 places promet de faire découvrir un nouveau type de pizza croustillante à souhait.

Les entrepreneurs Catherine Archambault, Éric Le François, Gilles Mireault, Yves Mireault, Martin Rouleau et Danny St Pierre se cachent derrière ce projet.

Sur le menu sont inscrits sous-marins bien garnis, des frites maison, une belle sélection d’entrées pour s’ouvrir l'appétit, et bien sûr la fameuse Pan Pizza du chef Danny St Pierre.

Inspirée des pizzas de Chicago et de Détroit, la Pan Pizza est absolument unique en son genre et s’éloigne des pizzas traditionnelles québécoises.

Cuite dans un moule, la pizza est fabriquée avec une base épaisse et moelleuse, une croûte de fond croustillante, des bords fromagers et des garnitures gourmandes.

Côté garnitures, Danny promet une pizza «all-dressed» ainsi que plusieurs options végétales, dont un ragoût de saucisse avec protéine végétale texturée (PVT) et une ricotta végétalienne à base de choux-fleurs.

Pan Américan Pizza précise ne pas avoir l’intention de gonfler les prix de leur menu. Voulant que le restaurant demeure accessible, on peut s’attendre à des plats copieux à prix doux. C’est de la musique à nos oreilles!

Alors, avez-vous aussi hâte que nous de goûter à ces fameuses pizzas?

Ouverture officielle: Lundi 16 octobre 2023 dès 11h

6631, rue Jeanne-Mance, Montréal

Ne manquez pas ces vidéos:

s