[VIDÉO] Visite chez Morgan et Anick: un condo à 250 000$ dans Tétreaultville

Depuis les derniers mois, l’équipe de Silo 57 sillonne la province à la recherche de petites pépites immobilières. Notre but? Fouiner et zieuter les plus beaux décors pour une bonne dose d’inspiration quotidienne.

Cette semaine, on visite le condo d'Anick et Morgan dans l’est de Montréal.

Elle est conseillère en marketing et lui, artiste contemporain et directeur artistique. Ensemble, ils ont fait l’acquisition d’un condo tout neuf qui est rapidement devenu un lieu à leur image où il fait bon recevoir et travailler.

Silo 57

Après plusieurs années comme locataire, le couple souhaitait s’acheter quelque chose en ville ou en campagne. Tétreaultville fut le parfait compromis!

Au moment de la conception, ils ont demandé à ce que les finis de bois prévus pour la salle de bain se retrouvent plutôt dans la cuisine. Ils sont les seuls à avoir pris cette décision. Ils cherchaient à ajouter du caractère et s’éloigner du caractère neutre de ces nouvelles constructions. On adore leur créativité!

Voilà que le couple nous ouvre la porte de leur condo pour un tour du propriétaire. Bonne visite!

Visionnez la vidéo ci-haut pour visiter toutes les pièces du condo de Morgan et Anick!

Combien de pièces y a-t-il dans votre condo?

M: [rires] Une seule! C’est un 3 1⁄2 avec une chambre et une salle de bain.

Silo 57

Depuis combien de temps habitez-vous dans ce condo?

M: Depuis mai 2023.

Comment avez-vous trouvé ce condo?

A: On a des amis qui habitent dans la phase 1 du projet, et ça nous a mis la puce à l’oreille de les voir si bien installés. On a visité la phase 2, et on a signé sur le champ!

Silo 57

Qu’est-ce qui vous a charmé en premier?

M: C’est sûr que le prix nous a vraiment charmés.

A: Comme on se trouve au rez-de-chaussée, on profitera bientôt d'un accès privilégié à la cour intérieure verdoyante qui risque d’être terminée d’ici quelques mois. Ça va être parfait en été!

Silo 57

Quel est le prix de votre condo?

M: Avec les taxes, on a payé le condo 250 000$.

A: Les frais de condo s’élèvent à 259$ par mois. On a accès à un gym et à une terrasse sur le toit.

Silo 57

Avez-vous fait des rénovations?

M: Comme le condo est neuf, on tient à dire qu’on a quand même eu notre mot à dire sur les finis et aussi on a fait mettre un mur «à terre». Sinon, j’ai voulu installer des portes vitrées dans la chambre à coucher. On a aussi fabriqué notre base de lit et nos tables de chevet. On a aussi repeint la salle de bain.

Silo 57

Qu’est-ce qui a inspiré votre décor?

M: C’est un mélange de plusieurs styles, mais surtout le mid-century modern. Je sais que tout le monde capote sur ce style de décoration! J’adore les designers, et je voulais avoir de belles pièces de décor dans mon chez-moi.

A: On s’est aussi beaucoup inspirés de nous. Ça peut sembler «cheesy», mais par exemple, les étagères dans l’aire ouverte servent à exposer nos souvenirs et objets qui nous sont chers.

Silo 57

Pourquoi avoir choisi Tétreaultville?

A: On a eu un coup de cœur pour le grand parc de la Promenade-Bellerive qui offre un accès au fleuve. On se trouve à seulement 5 minutes de marche. On peut s’y baigner et faire du SUP durant l'été. Le parc est long d’environ 2,2 km alors ce ne sont pas les options qui manquent!

M: Aussi, c’est vraiment rare à Montréal, mais il n’y a pas de bruit ici!

Est-ce que ton condo a un quirk (un défaut)?

M: C’est encore un chantier! La cour n’est pas terminée ce qui fait qu’on ne profite pas de la plus belle vue, mais on sait que c’est temporaire.

A: On avoue qu'on trouve l'espace petit, mais c'est le sacrifice qu'on a dû faire pour acheter à un prix raisonnable.

Silo 57

Q: Quelles sont vos adresses coup de cœur du quartier?

A: Je dirais la crèmerie du Bonbon plaisir. On aime aussi l’épicerie écoresponsable Frugal. On commence à découvrir le coin!

Votre appartement mérite lui aussi son heure de gloire? Inscrivez-le ici.

Ça vous plaît? Inspirez-vous maintenant de leur décor!

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Écoutez ces autres VISITES:

s