Voici les 5 adresses coup de coeur de Sarah-Maude Beauchesne pour trouver la plus belle déco

Saviez-vous que Sarah-Maude Beauchesne (aka l’une des personnes qui nous inspire le plus au quotidien) réside maintenant en Estrie, dans la très jolie région de Knowlton?

• À lire aussi: Sarah-Maude Beauchesne partage ses restaurants préférés en Estrie

Ayant fait l'acquisition d’une maison d’époque en 2022, l’autrice, scénariste et actrice peut maintenant ajouter un nouveau titre à son CV: celui de décoratrice hors pair.

Ainsi, depuis près d’un an, on suit Fourchette dans ses grands projets de rénovations (qu’elle entreprend avec l’aide de la firme d'architecture Microclimat) et on ne cesse de sauvegarder les clichés de sa maison en espérant un jour pouvoir habiter dans un lieu aussi chaleureux.

En attendant, on peut tout de même s’inspirer de ses adresses décos favorites!

Pour de beaux petits objets à exposer un peu partout dans la maison, direction ICI & LÀ. L’adorable boutique de Cowansville propose une vaste sélection d’items déco qu’on ne se tanne jamais d’acquérir et qui se glissent à merveille dans n’importe quel décor.

245, rue Principale, Cowansville

Affiche, recouvre pot, chandelles funky, vaisselle originale... Pensez-y et vous le retrouverez au Ex Voto. La boutique chouchou de la Petite-Italie est à ajouter à votre carnet de bonnes adresses si ce n’est pas déjà le cas!

6534, boulevard Saint-Laurent, Montréal

• À lire aussi: 11 «posters» WOW sous les 25$ à vous procurer cet automne

La réputation de Must n’est plus à faire. Pour des meubles de qualité, intemporels et qui laissent leur marque, c’est une adresse à prioriser. On craque tout particulièrement pour leur sélection de fauteuils qui rend la prise de décision pratiquement impossible.

186, Rue Peel, Montréal

Qu’on visite le charmant local de la boutique Morceau ou qu’on zieute leurs trouvailles sur leur compte Instagram (à suivre ici!), on se laisse certainement charmer par leurs trouvailles vintages dignes de nos rêves les plus fous.

4812, Rue Saint-Urbain, Montréal

Never Old. Voilà le slogan de ce vibrant studio de design, qui peut se targuer d’avoir déniché des pépites seconde main, qui trône maintenant dans les plus beaux logements de la ville. On comprend que Sarah-Maude craque pour eux!

Visitez la boutique en ligne

Bonus

Sarah-Maude nous invite à découvrir les antiquaires de la région de l’Estrie qui regorgent de petites pépites pour la maison!

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s