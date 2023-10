8 villes des États-Unis qui donnent l'impression d'être dans Gilmore Girls

Le temps se refroidit, les foulards s’enroulent autour des cous, les lattés à la citrouille épicée envahissent la ville et les épisodes de Gilmore Girls jouent en boucle dans votre appart? Cet article est pour vous.

Gilmore Girls est une série télévisée qui se déroule dans une petite ville fictive appelée Stars Hollow, dans l'État du Connecticut. Elle suit la vie de ses habitants, mais surtout de Rory, Lorelei et Emily Gilmore.

Bien que la réconfortante série ait vu le jour en octobre 2000, tous les automnes, Gilmore Girls résonne davantage comme elle jouit de la parfaite «fall aesthetic». La série donne l’impression que c’est l’automne à l’année au Luke’s Diner, au Independence Inn et sous le fameux gazebo.

Puisque l’heure est aux roadtrips cet automne, Silo 57 s’est dit qu’un petit palmarès des villes charmantes des États-Unis qui s’apparentent à Stars Hollow ne pourrait pas faire de mal.

Voici donc une liste de quelques villes réelles qui évoquent l'ambiance de Stars Hollow pour un roadtrip digne des Gilmore Girls.

1. Washington Depot, Connecticut

À 5h de Montréal

Pour la petite histoire, cette ville a été l'une des principales inspirations pour Stars Hollow, et elle est souvent associée à la série. Les arrêts obligatoires: The History Stick Book Store, le Marty's Cafe et le Mayflower Grace Inn (qui ressemble à l'Independence Inn).

2. Kent, Connecticut

À 5h de Montréal

Voici une charmante ville du Connecticut avec une atmosphère pittoresque qui saura vous séduire le temps d'une fin de semaine. L'art et gastronomie font la renommée de cette petite ville. Les arrêts obligatoires: J.P. Gifford pour attraper un sandwich et un chocolat chaud, House of Books et Kent Barns. Terminez le périple avec une randonnée au Macedonia Brook State Park.

3. Litchfield, Connecticut

À 5h de Montréal

Cette ville du Connecticut rappelle Stars Hollow avec ses rues pittoresques et son ambiance chaleureuse. Lors de votre visite, tâchez de visiter le renommé Milton Market pour faire des trouvailles pour la maison et Toast & Co. pour siroter un délicieux café.

4. Woodstock, Vermont

À 3h de Montréal

Cette ville du Vermont ressemble à Stars Hollow avec sa belle place centrale et son ambiance conviviale. On aime visiter les vergers, les champs de citrouille et les labyrinthes de maïs. Le centre-ville de Woodstock est l'endroit tout indiqué pour magasiner, bien manger et boire du vin chaud en fin de journée. Les arrêts obligatoires: Vermont Spirits, le magasin de livres sur Pleasant Street et le restaurant Santé.

5. New Milford, Connecticut

5h30 de Montréal

Voici une ville située à proximité de Washington Depot et qui partage certaines similitudes avec Stars Hollow. Le reel ci-haut en témoigne très bien! Jumelez les deux villes pour une fin de semaine qui crie Gilmore Girls!

6. Stockbridge, Massachusetts

4h de Montréal

Une petite ville pittoresque dans les Berkshires qui rappelle l'atmosphère de Gilmore Girls. Pour bien manger, misez sur les restaurants Main Street Cafe, One Upon a Table et Stockbridge Coffee & Tea.

7. Concord, Massachusetts

5h de Montréal

À 30 minutes de Boston, cette ville historique profite d’une ambiance typiquement estivale du nord-est. La maison de Louisa May Alcott's (l'autrice du livre Little Women), la ferme Verrill, le musée de Concord et le mythique cimetière Sleepy Hollow devraient faire partie de votre itinéraire.

8. Mystic, Connecticut

À 6h de Montréal

À deux heures de Boston, cette ville portuaire pittoresque charme dès les premières secondes. Une ville à ne pas manquer sur la côte est du Connecticut. Vous y dégusterez des huîtres au S&P Oyster Co, ferrez des emplettes au Mystic Market et mangerez très bien au restaurant italien Bravo Bravo.

