Cueillette des poires: 6 vergers du Québec où aller

Après être allé dévaliser les pommiers et cueillir vos courges et vos citrouilles, au tour des poires!

Tout comme la pomme, la poire se cueille un peu partout au Québec durant les mois de septembre et d'octobre. Voilà donc une autre activité à ajouter à votre calendrier automnal!

Voici 6 endroits où cueillir la poire au Québec:

Les propriétaires du verger Kessler vous accueillent dans un endroit bucolique afin de faire l'autocueillette de fruits de saison. Après avoir rempli votre panier de petites douceurs automnales, il est possible de faire un arrêt à la miniferme.

1300, rue Saint-Paul Nord, Farnham

Le verger Ferland vous propose de faire l'autocueillette de pommes, de prunes et de poires, et ce, tout l'automne. Un arrêt (presque obligatoire) s'impose à la boutique pour déguster l'excellent cidre de glace. Il est aussi bon de savoir que les chiens sont permis en laisse.

380, chemin de la Station, Compton

La réputation du verger Labonté de la pomme n'est plus à faire! Il est possible d'y cueillir une variété de produits, dont la poire. Il est aussi possible de visiter la miniferme, la ruche d'abeille et de marcher les sentiers.

405, rang de l'Annonciation, Oka

Situé en Montérégie, le verger Tartopom se fera un plaisir de vous accueillir pour la saison automnale. L'établissement est reconnu pour offrir des pommes et des poires biologiques certifiées. Toujours dans un souci de vivre en harmonie avec la nature, le verger déploie des efforts substantiels pour réduire ses déchets.

330, rang de la Montagne, Rougemont

*Les poires ne sont plus disponibles pour la saison 2021

Aux portes des Cantons-de-l'Est se trouve l'un des plus jolis vergers de la région. Une seule visite vous donnera la chance de faire l'autocueillette de poires, de pommes, de prunes ou de courges, en plus de caresser des alpagas ou des minichevaux.

2300, rue Cowie, Granby

*Les poires ne sont plus disponibles en autoceuillette pour la saison 2021

Chaque année, le verger de Dunham produit 25 000 kilos de poires... sans compter la quantité de pommes, de prunes, de pêches et de nectarines. C'est dans cet établissement d'exception qu'il faut aller cet automne.

4470, chemin Godbout, Dunham

*Les poires ne sont plus disponibles en autoceuillette pour la saison 2021