Une nouvelle galerie pour les artistes émergents québécois dans Griffintown

Pour la toute première fois, Bouclair présente la Galerie B, une initiative née de l’idée de donner une voix et une importante vitrine aux artistes locaux émergents.

Située dans la nouvelle boutique Bouclair, la Galerie B est le nouvel espace d’expression artistique dans Griffintown.

À l’image de son quartier, la galerie se veut tendance et connectée aux plus récentes innovations.

Chaque mois, des activations qui mettent de l’avant divers artistes locaux sont prévues. Il s’agit d’une expérience de magasinage tout simplement unique. En effet, vous trouverez les dernières tendances en matière de décoration d’intérieur à prix abordables en plus de partir à la découverte de nouveaux talents.

Jusqu’en janvier 2022, les visiteurs de la boutique pourront observer les œuvres d’étudiants en arts de l’Université Concordia.

Un gigantesque écran, inspiré de ceux retrouvés dans Times Square à New York, diffuse du contenu interactif créé par le studio Rodeo FX, les génies derrière les effets visuels de séries comme Game of Thrones et Stranger Things. Rien de moins!

Il ne suffit que de passer devant la façade du magasin pour avoir envie de découvrir tout le talent et la chaleur qui se trouve à l’intérieur.

Amateurs d’arts et curieux de nature, hâtez-vous de découvrir les installations épatantes de ce nouvel espace d’expression artistique à Griffintown.

Galerie B | Bouclair

1040, rue Wellington, Montréal

