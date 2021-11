Montréal nommée capitale du brunch au Canada, selon une étude

Une nouvelle étude qui s’intéresse à la montée en popularité du brunch dans le monde dévoile que Montréal, et deux autres villes canadiennes, arrivent en tête des meilleurs endroits au monde où bruncher.

Une telle nouvelle est peut-être accueillie sans surprise pour certains, conscients d’être gâtés par l’offre de brunchs à Montréal, mais il n'en demeure pas moins qu’une telle place au classement est impressionnante.

En effet, Montréal est la seule ville canadienne à s’être classée dans le top 10 des capitales mondiales du brunch. On la retrouve fièrement au 8e rang derrière Los Angeles et Philadelphie et juste devant... Rome!

Le palmarès s’est construit en évaluant et en comparant les données de TripAdvisor qui tiennent compte du nombre de restaurants déjeuners présents dans la ville, du nombre d'excellentes critiques, ainsi que la demande pour le brunch dans chaque ville.

À Montréal, 11,97 % des restaurants y servent des brunchs et ont une note moyenne de 4,19 sur 5. Sur l'ensemble des critiques, 53,32 % sont "excellentes", contre 3,31 % qui sont mauvaises.

Avec ses diverses formules, dont les brunchs sans fond --- ces brunchs accompagnés d’alcool à volonté pour un prix fixe (aussi connu sous bottomless mimosa), l’étude dévoile que Montréal a connu la plus forte augmentation de demandes de brunchs sans fond dans le monde entier.

Cette demande s’est vue augmentée de 1730 % à Montréal, suivie de Toronto (423 %) et d'Ottawa (406 %), ce qui prouve l’engouement des Canadiens, et surtout des Montréalais autour de cette formule qui met de l’avant du jus d’orange et du Prosecco.

Alors que la fierté se manifeste, il est grand temps de se faire plaisir et d’aller célébrer cette petite victoire avec un brunch bien mérité. Mimosas à volonté et bacon canadien sont conseillés.

Crédit photo couverture: Barley

