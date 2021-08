Meilleurs brunchs dans Hochelaga-Maisonneuve: 5 adresses coups de coeur

S’il y a une chose dans laquelle les Québécois excellent, c’est bien l’art du brunch.

Pour des assiettes généreusement garnies et des combinaisons audacieuses, il est évident que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il n’y a rien de mieux que de se trouver devant un bon repas matinal pour bien commencer sa journée.

Dans la popularité grandissante des restaurants à déjeuner, plusieurs endroits se démarquent par des expériences uniques et personnalisées. C’est le cas de ces restaurants situés dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et qui valent le détour.

Pour une sortie matinale en amoureux ou entre amis, voici 5 endroits délicieux où aller déjeuner dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Ce bistro de quartier doit sa réputation à ses combinaisons audacieuses et délicieuses. Bénédictines sur tarte fine, chèvre fines herbes, tomates séchées et mozzarella di bufala et crêpe de zucchini, ricotta maison, gravlax, œufs pochés ne sont que quelques-uns des produits qui se trouvent sur le menu alléchant du bistro Les Affamés.



4137, rue Sainte-Catherine Est

L’offre culinaire de ce charmant restaurant change au gré des saisons. La fraîcheur des aliments est toujours mise au premier plan, et les assiettes resplendissent de couleurs en tout temps. Yogourt granola, sandwichs déjeuner et délicieux cafés préparés avec soin sont des incontournables chez Hélicoptère.



4255, rue Ontario Est

Installée dans une ancienne succursale de la Banque canadienne nationale, cette «boufferie de ville» de la rue Ontario possède un décor magnifique. On connaît bien cette chaîne de restaurants déjeuner qui compte plus de 35 adresses. Le menu de l’Oeufrier est créatif et les assiettes sont toujours très généreuses.



4060, rue Ontario Est

Le restaurant végane Antidote réussit à prouver que l’idée du brunch peut aller plus loin que le classique «deux œufs bacon». On s’y rend pour découvrir une assiette déjeuner sans aliments d'origine animale. Avec leur célèbre bagel avec saumon de carottes fumées, fromage de noix maison, oignon rouge et câpres, on vous promet que vous ne vous ennuierez pas du saumon fumé.



3459, rue Ontario Est





L’option brunch de ce mignon restaurant est loin de décevoir. D’ailleurs, le concept «Apportez votre vin» vous permet d’apporter votre meilleure bouteille de bulles afin de faire le plein de mimosas pendant le brunch.



4323, rue Ontario Est

