Cette nouvelle pâtisserie à Montréal sert les plus beaux desserts et ça fait saliver!

Direction la pâtisserie Nanana pour des petites douceurs aussi satisfaisantes pour la panse que pour les yeux!

Les sweet tooth de ce monde seront heureux d’apprendre que c’est l’équipe du Ratafia, restaurant bien-aimé de la Petite-Italie et déjà bien établi dans le monde de la sucrerie, qui se trouve derrière ce nouveau venu.

Vibrant et ludique comme pas deux, le commerce est à l’image de ses spécialités. Petits gâteaux et crèmes glacées gourmandes y sont à l’honneur et, soyez averti, il est assez difficile d’arrêter son choix sur une seule confiserie.

Grand coup de cœur du côté de l’équipe de Silo 57 pour le Fresh coco, petite tartelette qui rappelle la key lime pie, mais avec une touche de fraîcheur additionnelle.

La majorité des desserts y sont actuellement servis en format individuel, bien que certaines spécialités commencent à être disponibles sur le menu pour satisfaire un plus grand nombre de palais.

Voilà une bonne adresse à garder sous la main pour combler une petite fringale ou pour faire (très!) bonne figure lors d’un prochain party d’anniversaire.

155, rue Jean Talon Est

