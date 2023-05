Motel Motel : une buvette 70’s disco où faire la fête dans Ville-Marie

Oh que oui. Il existe enfin une adresse où faire la fête sur les meilleurs succès disco et funk des années 70 à Montréal. Le Motel Motel qui a ouvert ses portes récemment dans Ville-Marie vous accueille dans son ambiance rétro pour une soirée unique de bouffe et de cocktails.

D’abord une buvette, ce bar chic au décor figé dans le temps propose un menu de vins savoureux accentué de quelques plats à partager. Le tout est offert dans une ambiance sympathique où il est possible de réserver sa table et de profiter de sa soirée sans tracas.

Ceux qui voudraient toutefois faire la fête jusqu’au petit matin seront certainement curieux de pousser la porte près de toilettes. Derrière celle-ci, on pénètre dans un bar caché aux allures rétro où l’on peut danser toute la nuit.

Ce sont les propriétaires du Bar Renard et du Bistro Tendresse qui signent cette nouvelle adresse unique en son genre. Un beau spot pour bien manger et danser!

Même l'influenceur Zoé Duval y est allé:

1276 rue Sainte-Catherine Est

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s