11 activités à faire pour profiter de l’air climatisé à Montréal

Les grandes chaleurs de l’été semblent bien alléchantes au mois de janvier, mais une fois en pleine canicule, les choses sont différentes.

Si vous n’avez pas d’air climatisé chez vous ou que vous supportez mal la chaleur, sachez qu'il existe quelques alternatives pour vous rafraîchir!

Voici donc 11 endroits où profiter de l'air climatisé à Montréal tout en vous amusant!

Il n’y a rien de plus excitant que de faire une partie de laser tag avec votre gang! Laissez faire les cocktails sur une terrasse et cachez-vous du soleil dans au Laser Game Evolution!

1226 rue Sainte-Catherine Ouest

• À lire aussi: Ce cinéma chouchou à Montréal sert désormais du vin et de la bière en salle

Le magnifique Cinéma Beaubien propose même à ses clients de siroter une bière durant les projections. Un petit plus!

2396 rue Beaubien Est

Le bar situé en face du métro Mont-Royal est un véritable terrain de jeux. On y trouve des tables de billard, un coin lounge, un large bar où siroter de délicieux cocktails et même quelques assiettes à partager. Un nacho et une sangria après une partie de billard, ça sonne très, très bien quand il fait chaud!

551 avenue Mont-Royal Est

Une partie de quilles, une grosse 50 et un roteux... Voilà le plan parfait pour contrer la chaleur en gang. Le bowling Quilles G Plus est l'endroit parfait pour passer un après-midi au frais!

290 rue Saint-Zotique Est

Observer la flore animale au frais... C'est parfait! Le Biodôme est l'endroit idéal où se sauver de la chaleur. On craque pour l'architecture unique de l'endroit!

4777 avenue Pierre-De Coubertin

La magnifique Planétarium de Montréal propose une foule d'expositions et de spectacles immersifs tout au long de l'année. Informez-vous sur leur site internet pour tout savoir.

4801 avenue Pierre-De Coubertin

Les croisières AML offrent une foule de sorties adaptés à vos besoins. Que vous vouliez bruncher, souper, regarder les feux d'articifies ou faire la fête, vous trouverez de quoi vous faire plaisir. En plus de l'air climatisé à l'intérieur du bateau, vous pourrez profiter de l'air marin! Un petit plus!

Tous les détails ici.

8. Luncher au Time Out Market

Situé dans le Centre Eaton, le Time Out Market vous propose différents comptoirs gourmands où certains des meilleurs restaurateurs de Montréal vous proposent des plats. C'est l'occasion de goûter à tout et de relaxer à l'air climatisé.

705 rue Sainte-Catherine Ouest

9. Organiser une séance shopping avec vos amis

Les magasins possèdent tous l'air climatisé. Voilà une bonne excuse pour vous gâter un peu, au frais!

10. Aller au gym

Peut-être que cette idée peut vous sembler contre intuitive, mais la majorité des gyms offrent l’air climatisé. Plus d’excuse pour sauter l’entraînement!

Pour vous rafraîchir tout en vivant une belle expérience culturel, direction les musées de Montréal. Ces derniers offrent de nombreuses expositions qui évoluent au fil des mois. Par ici pour tous les détails!

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s