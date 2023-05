Une chute secrète magnifique à découvrir à Québec

Cet été, vous devez absolument ajouter ce magnifique endroit à votre bucket list pour une randonnée en pleine nature qui vous mènera à une impressionnante chute de 10 mètres de haut.

À Québec se trouve une cascade secrète dans un endroit peu fréquenté et loin des lieux touristiques habituels.

Pourtant, cet endroit merveilleux mérite d’être connu pour ses 6 kilomètres de sentiers aménagés le long d’un paisible cours d’eau.

C’est au parc de la Rivière Beauport que vous pourrez admirer une somptueuse chute d’eau d’une hauteur de 10 mètres et entourée d’un paysage des plus enchanteurs.

Que vous soyez à pied ou à vélo, les passerelles de bois et les sentiers soigneusement définis rendront votre escapade en plein air des plus charmantes.

Plusieurs itinéraires sont possibles et vous pourrez même y déguster votre lunch en nature grâce à une aire de pique-nique.

De plus, il vous sera possible de découvrir des fossiles imprégnés dans la roche sédimentaire, des traces du passé industriel du site (brasseries, distilleries, moulins, etc.) et des vestiges datant du 18e siècle, dont la maçonnerie d’un barrage.

Un stationnement gratuit donne un accès direct au parc au nord de l’avenue des Cascades et un autre près de la rue Clemenceau.

Plus de détails en cliquant ici.

