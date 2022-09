Le Bloom Sushi ouvre une succursale...à Paris

Reconnu pour ses sushis préparés à base de plantes, le Bloom Sushi transpose sa passion pour l’art du sushi végétal sur un nouveau continent.

Alors qu’une nouvelle succursale vient d’ouvrir dans le Quartier des Spectacles à Montréal, voilà que le Bloom Sushi s’est installé en sol parisien le 2 septembre dernier.

Parisiens et touristes pourront désormais compter sur cette nouvelle adresse du 17e arrondissement pour se réunir autour de plateaux de sushis végétaux gastronomiques (et créatifs) et boire d’excellents cocktails.

Pour la petite histoire, c’est le chef originaire du Mexique, Christian Ventura derrière Sushi Momo qui se cache derrière le menu du Bloom. Lui-même végétarien, il ne cesse de se surpasser en usant de créativité dans l’élaboration de ses menus.

Si le réputé designer Zébulon Perron signe le décor du Bloom Sushi du Quartier des Spectacles, c’est StudioLouisMorgan, mené par un architecte d’intérieur de talent qui s’est chargé de l’aménagement du Bloom Sushi Paris. C’est d’ailleurs cet architecte qui a réalisé les décors des meilleurs endroits où faire la fête à Paris (dont le club Sauvages ou encore la table grecque Kalamata).

Le décor feutré du nouveau restaurant est fortement inspiré par le wabi sabi et les matières naturelles. Les courbes, les déclinaisons de bois chaud, les anneaux en laine de bois recyclables en mettent plein la vue.

Une petite fierté de chez nous à visiter lors de votre prochain passage dans la Ville Lumière!

Bloom Sushi Paris

99 Rue Jouffroy d'Abbans 75017, Paris

