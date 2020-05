Un resto de brunch adoré de Villeray ferme ses portes

C’est une bien triste nouvelle que le restaurant à déjeuner et dîner Lendemain d’veille a annoncé sur sa page Facebook.

Devant l’incapacité à payer son loyer en raison de la crise actuelle du coronavirus Covid-19, l’établissement de Villeray n’a eu d’autre choix que de procéder à une cession de bail.

Le restaurant très apprécié des familles de Villeray explique qu’il commençait tout juste à réaliser des profits, avant que la pandémie éclate. Or, les circonstances ont fait en sorte que les ventes sont devenus pratiquement inexistantes du jour au lendemain, mais les frais fixes d’exploitation comme le prix du loyer, eux, n’ont jamais cessés.

Le Lendemain d’veille n’a donc plus de local, mais la bonne nouvelle est que l’équipe n’a pas l’intention d’arrêter!

En effet, un service de commande en ligne via Facebook sera mis en place au cours des prochains jours. Il sera donc possible de commander pour la maison des classiques du resto comme le porc effiloché, les crêpes, la sauce tomate et plus encore!

Les détails de ce nouveau service de type traiteur seront dévoilés d’ici le 15 juin donc restez à l’affut sur la page Facebook du restaurant si ça vous intéresse.

On espère finalement qu’à la fin de cette crise, le Lendemain d’veille se trouve un nouveau local où servir ses plats réconfortants et ses grandes tasses de café chaud!

