Une série de shows dans des ciné-parcs à travers le Québec cet été

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui attendaient avec impatience le «go» pour les spectacles musicaux au Québec puisqu'une série de shows dans les ciné-parcs aura lieu cet été.

La série musiparc présentera 100 spectacles (rien de moins), pour des gens dans leurs voitures, dans cinq villes du Québec, soit à Bromont, Mirabel, Gatineau, Mercier et Québec.

C'est environ 350 voitures qui pourront assister aux différentes prestations.

«Ces concerts live permettront au public de vivre une expérience unique où de nombreux artistes québécois offriront des performances sur une scène de grande envergure, appuyés par deux écrans LED, tout en respectant les consignes gouvernementales», a-t-on pu lire par communiqué.

Parmi le «line up» on retrouve Bleu Jeans Bleu, Marc Dupré, 2Frères, The Lost Fingers, France D’Amour, Kaïn, Guylaine Tanguay, Dany Bédar, Ludovick Bourgeois, Brigitte Boisjoli, Marc Hervieux, Laurence Jalbert et Geneviève Jodoin. Mais pas de panique car de nombreux autres artistes se joindront au party!

On se croise les doigts pour que des artistes comme Fouki et Loud se joignent à la programmation!

Par sécurité, sachez que les chaises pliantes sont interdites. Reste à savoir si on pourra amener nos chiens!

Musiparc débutera dès le 19 juin et aura lieu du mercredi au dimanche dès 21h. Chaque voiture devra débourser 74,50$!



Les billets en vente ici dès le 29 mai à 10h.

