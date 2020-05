Un ciné-parc éphémère va ouvrir à 40 minutes de Montréal

Les ciné-parcs semblent gagner de plus en plus en popularité alors que les Québécois cherchent des activités sécuritaires et le fun à ajouter à leur «bucket list» estivale.

Voilà pourquoi la ville de Vaudreuil-Dorion, situé à environ 40 minutes de voiture de Montréal, organise un ciné-parc éphémère.

C’est le site MTL Blog qui rapporte la bonne nouvelle! Selon leurs sources, le théâtre «drive-in» prendra place sur le campus de l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes. C’est environ 90 voitures qui pourront s’y stationner.

Le ciné-parc éphémère de Vaudreuil-Dorion aura lieu uniquement en juillet.

Plus de détails concernant la programmation et les tarifs de cette activité seront dévoilés sous peu sur le site de la ville.

