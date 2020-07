Avant/Après: la VV Taverna transforme son stationnement en «beer garden»

Les restaurateurs se réinventent en temps de pandémie et c’est notamment le cas de ceux qui dirigent la VV Taverna.

Le bar adoré de la rue Bellechasse a décidé de transformer son stationnement en «beer garden» ultrachaleureux et d’offrir une place encore plus grande aux producteurs locaux sur son menu.

«On s’est «ré-inventés», comme le veut la mode du moment. On a d'abord travaillé fort sur l’intérieur pour créer un espace lumineux et invitant: on a repeinturé nos murs, installé des plantes, ouvert nos fenêtres. On a développé notre menu pour mettre en avant les producteur.rice.s de légumes, de fromages et de charcuteries québécoises. Et puis enfin : on a transformé notre immense stationnement en terrasse verte et boisée!» peut-on lire dans une publication Facebook de l’établissement.

Les propriétaires de la VV Taverna ne se sont pas laissé décourager par la pandémie et le résultat semble plaire à leurs fidèles clients, si l’on se fie aux commentaires sur les médias sociaux.

La VV Taverna prévoit non seulement d'accueillir les gens pour une pinte et une bouchée sur sa terrasse, mais organisera aussi des projections extérieures sur un écran blanc et promet une foule d’autres activités.

Découvrez à quoi ressemblait ce stationnement avant les rénovations dans la vidéo ci-haut!

VV Taverna

195, rue de Bellechasse

