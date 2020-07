Le bar l’Esco prend position et pose des gestes concrets concernant la vague de dénonciations d’agressions sexuelles

Le monde du web, de la culture et des arts est actuellement touché par une forte vague de dénonciations d’agressions sexuelles depuis quelques jours.

Plusieurs personnes ont publié des témoignages sur les réseaux sociaux concernant des événements à caractère sexuel impliquant des «vedettes du web», des tatoueurs, des musiciens et des personnalités de la télévision, qui ont chamboulé leur vie.

Quelques histoires se sont déroulées dans des établissements comme des bars ou des salles de spectacles. C’est pourquoi l’une des petites salles de spectacles et bar les plus connues de Montréal, l’Esco, a décidé de prendre position dans toute cette histoire.

«Suite aux allégations d’inconduites sexuelles ayant eu lieu dans plusieurs établissements montréalais, l’Esco souhaite réitérer son soutien à toutes les victimes d’actes répréhensibles; violences sexuelles, abus physiques, psychologiques, actes à caractère raciste, etc. Nous vous croyons. Nous prenons fait et cause et nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses si des événements de ce genre sont survenus dans notre établissement par le passé», peut-on lire sur une publication Facebook faite par l’établissement de la rue Saint-Denis le 8 juillet.

L’Esco continue en mentionnant que des mesures concrètes seront prises dès maintenant pour assurer la sécurité des clients dans son établissement.

Le personnel va recevoir une formation afin d’être bien outillé et de pouvoir réagir adéquatement pour protéger les victimes de leur agresseur. La formation servira aussi à sensibiliser les employés sur ce qu’est un comportement répréhensible afin que ces derniers n’en commettent pas eux-mêmes.

Le système de «angel shots» sera aussi de retour dans le bar. Ce système consiste à commander un «angel shot» si vous vous sentez en danger ou si vous êtes inconfortable dans une situation se déroulant dans le bar. Le personnel sera tenu de porter assistance à la personne afin qu’elle soit en sécurité.

Le bar s’engage également à écouter les victimes qui vont contacter l’établissement pour dénoncer des comportements de clients comme d’employés. Il est mentionné dans la publication Facebook que l’établissement ira même jusqu’à congédier «tout membre du personnel accusé» et bannir «tout client ou cliente accusé.e de mauvais agissements».

L’Esco termine son message en invitant les autres établissements de Montréal à faire de même et à revoir leur politique et leurs méthodes afin que la ville soit le plus sécuritaire possible pour tout le monde.

On ne peut qu’applaudir cette prise de position et ces actions concrètes!

L'Esco

4461 rue St-Denis

Si vous êtes une victime de violences sexuelles et que vous avez besoin de parler, voici où trouver des ressources.

