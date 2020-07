Karine Vanasse vend son incroyable loft de style new-yorkais pour 775 000$ dans Pointe-Saint-Charles

Karine Vanasse a mis en vente son superbe loft de style new-yorkais situé aux limites du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal.

Avec son mur de brique et sa décoration urbaine, l'appartement entièrement blanc a beaucoup de cachet. De plus, il se trouve à deux pas du marché Atwater et du canal Lachine.

Karine n'aura probablement pas de mal à trouver preneur!

Pour plus de détails sur la propriété, c'est par ici.

